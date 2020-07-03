Путешествия по Украине во время карантина: Центр общественного здоровья дал рекомендации

Одновременно в центре призвали избегать путешествий людям в группе риска

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В Центре общественного здоровья дали рекомендации гражданам, которые планируют путешествовать Украиной во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Согласно сообщению, поскольку в Украине действует адаптивный карантин, во время планирования путешествия нужно узнать, какие противоэпидемические меры действуют в регионе, в частности, в каком режиме работает транспорт, открыты ли отели и магазины и тому подобное.

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Как отмечается, в настоящее время нет достаточно данных, чтобы можно было однозначно утверждать, какой способ путешествия является самым безопасным, поэтому нужно придерживаться общих правил:

Как можно чаще мойте руки под проточной водой с мылом не менее 20 секунд. Особенно после посещения общественных мест, прикосновений к поверхностям и после возвращения с улицы.

Если нет возможности помыть руки, обработать их антисептиком с содержанием спирта не менее 60%. Используйте достаточное количество антисептика, чтобы кисти рук были полностью покрыты раствором (обычно это 3 мл).

Избегайте прикосновений к глазам, рту и носу немытыми руками. Соблюдайте этикет кашля. Кашлять и чихати следует только в бумажную салфетку или сгиб локтя, после чего стоит обязательно помыть руки.

Отдавайте предпочтение бесконтактным устройствам: способам оплаты, автоматическим дверям и тому подобное.

Избегайте тесных контактов с людьми. Соблюдение дистанции не менее 1 метра помогает снизить риск заражения. В местах большого скопления людей (автобусах, поездах и т. п), где придерживаться дистанции очень трудно, необходимо использовать маску так, чтобы были покрыты нос и рот.

Собираясь в путешествие, следует подготовить достаточное количество масок, в том числе изготовленных самостоятельно. Маску следует менять каждые два-три часа, или когда она стала влажной или загрязнился. В жаркую погоду это может происходить быстрее.

Следует внимательно относиться к тому, куда вы выбрасываете использованные средства индивидуальной защиты и салфетки. Они могут загрязнять окружающую среду. Выбрасывать их следует в специально оборудованные для этого урны, а при отсутствии – поместить в отдельный пакет, который, по возможности, выбросить в урну.

Добросовестно соблюдайте требования и рекомендации перевозчика, даже, когда кажется, что это создает дополнительные неудобства.

Отдавайте предпочтение передвижению частным авто. Это уменьшит количество контактов с людьми и сделает путешествие более безопасным. В то же время не следует забывать о рисках, которые возникают во время остановок на автозаправках, гостиницах и тому подобное.

Не следует отправляться в путешествие, если чувствуете ухудшение самочувствия или у вас появились повышение температуры тела, насморк, боль в горле, кашель, или прошло менее 14 дней с момента контакта с случаем подтвержденного заболевания COVID-19.

Также в ЦОЗ рекомендуют избегать путешествий людям, которые в группе риска: старше 60 лет, те, кто имеют хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, почечную недостаточность, аутоиммунные заболевания, иммуносупрессивные состояния.

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Напомним, в Одессе владельцы малого бизнеса вышли на митинг против возможного усиление карантина в области.