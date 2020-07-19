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Пускают не всех: Украинцев предупредили о проблемах на КПВВ возле ОРДЛО

НВФ пропускают украинцев через КПВВ по спискам Фото из открытых источников

Вооруженные формирования пропускают граждан, опираясь на данные списков

На контрольных пунктах въезда и выезда на границе с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей могут возникнуть проблемы во время пересечения линии разграничения. Об этом сообщили в прес-центре штаба Операции объединенных сил.  

Как отмечается, руководство ООС, в том числе и Государственной пограничной службы, открытые к осуществлению пропускных операций. В частности, в условиях карантина украинская сторона позволяет перемещение граждан через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка" и "Новотроицкое" в определенное время.

Однако, по данным трехсторонней контактной группы, члены незаконных вооруженных формирований осуществляют пропуск людей через КПВВ по спискам, поэтому могут возникнуть трудности во время пересечения границы. 

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"В связи с этим информируем о том, что вооруженные формирования могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков. Просим учесть эту информацию при планировании поездок", – подчеркнули в пресс-центре штаба. 

Напомним, 19 июня "власти" так называемой "Луганской народной республики" открыли на въезд и выезд контрольный пункт "Станица Луганская". 

Позже НВФ сообщили о намерении возобновить работу КПВВ возле пункта "Новотроицкое". Однако, там украинцев будут пропускать в обе стороны при определенных условиях.

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