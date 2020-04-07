Пунь: Цель закона о реформе СБУ – сделать спецслужбу современней и более готовой к новым вызовам

Сергей Пунь Интерфакс-Украина

Закон о реформе СБУ имеет четкую цель – сделать спецслужбу современней и более готовой к новым вызовам и угрозам. Об этом в блоге, размещенном на 112.ua, заявил заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь.

"За считанные недели мир и вместе с ним Украина перескочили на новый level угроз. Были террористы, гибридные войны, а теперь еще и коронавирус. Это, конечно, не причина для паники, но вызов для государств и, как не странно, для их спецслужб. Он только подчеркивает – мир уже изменился. И сфера безопасности должна быстро адаптироваться к новым условиям.

Появление новых вызовов – не какое-то случайное совпадение, это наша реальность. Она, как капитан очевидность, фиксирует: нельзя терять время. И символично, что именно при таких условиях в украинский парламент внесли закон о реформе СБУ. Ведь у нее есть довольно четкая цель – сделать спецслужбу современней и более готовой к новым вызовам и угрозам. В частности, и таких, как коронавирус", - отметил он.

По словам чиновника, законопроект, который подал президент, позволяет Службе сконцентрироваться на главном – национальной безопасности и дает для этого необходимые механизмы. Это означает, что Служба в первую очередь будет заниматься характерными для любой спецслужбы контрразведкой, борьбой с терроризмом, кибербезопасностью и защитой государственной тайны.

Но при необходимости – сможет адаптировать структуру и приоритеты в работе, изменить и усилить отдельные ее элементы. Речь идет о новом подходе к организации работы – не реактивный, а проактивный и риск-ориентированный. То есть, когда мы боремся не с последствиями проблемы, а с ее предпосылками, нейтрализуем угрозу в ее начале. Если же она таки появляется, Служба подстраивается под новые условия для быстрого реагирования – с учетом существующих рисков.

"Однозначно, у специальной службы должна быть определенная гибкость. В конце концов, в этом и сила классической спецслужбы – анализировать и прогнозировать, учитывать особенности любой ситуации и свой уникальный опыт, вырабатывать наиболее эффективные меры и средства реагирования, и – действовать, быстро и результативно.

Поэтому, кстати, несколько удивляет, когда в последнее время приходится слышать слова вроде "посмотрите, вон как в Европе…". Потому что на самом деле единых регламентов и директив, а тем более стандартов ЕС в отношении спецслужб не существует. Мы с уважением относимся к опыту наших коллег, активно его изучаем. Однако каждая страна ищет свой вариант обустройства системы безопасности. И это правильно", - подчеркнул Пунь.

Поэтому, добавил он, законопроект, поданный президентом – это попытка объединить лучший мировой опыт и украинские традиции в сфере безопасности. Конечно же, с учетом существующей ситуации в стране. "Реформа должна избавить Службу от несвойственных ей функций и четко разграничить компетенции СБУ, НПУ, НАБУ и ГБР.

Например, законопроектом предполагается, что упомянутые структуры не смогут привлекать сотрудников Службы к своим следственных действий и уголовным производствам, и мы выйдем из досудебного расследования коррупционных и экономических преступлений. И это – та тема, вокруг которой сегодня происходит много дискуссий", - отметил Пунь.

Чиновник отметил, что так в СБУ не будет главных управлений "К" и "КЛЭ".

"Специально подчеркиваю этот нюанс для отдельных экспертов, которые строят экспертизу законопроекта на собственных предположениях.

К тому же, в их заявлениях есть определенная нелогичность – с одной стороны они требуют максимально ограничить полномочия Службы по противодействию экономической преступности, а с другой – более жестких действий от СБУ. В нынешних условиях, например – противодействия контрабанде медицинских товаров.

И мы, конечно, реагируем – только недавно обнаружили 80 тысяч респираторов на 3,4 миллиона гривен и 40 тысяч медицинских халатов на почти 1,3 миллиона. Да и партии поддельных тестов заблокировали. Но возникает вопрос: как эффективно противодействовать схожим случаям в будущем, если Службу лишат этих полномочий? Кому их передадут? И будут ли такие же результаты?

Вопросы риторические. Но мы открыты к диалогу и вокруг них. С радостью общаемся со специалистами – теми, кто разбирается в безопасности и специфике спецслужб, а не прибегает к дискуссий ради дискуссий. Ведь подход "я точно знаю, как сделать" без элементарного представления о природе и назначении специальной службы не сработает в этой сфере. Вряд ли уместны опасные эксперименты в стране, где шестой год идет война.

Потому что на самом деле реформа СБУ – это не о расширении полномочий или их перераспределении. Это об эффективности. И понимание того, что государство и его граждане должны быть защищены даже в моменты, когда меняется мир", - резюмировал он.