Публиковали фарс о Литве и Украине: Google заблокировал около 90 YouTube-каналов, связанных с РФ

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Такие меры были приняты в рамках борьбы с дезинформацией

Компания Google с апреля по июнь заблокировала более 2,5 тысячи каналов на YouTube, связанных с Китаем и РФ. Такие меры были приняты в рамках борьбы с дезинформацией. Об этом говорится в блоге Google.

Отмечается, что 2596 каналов, которые были связаны с Китаем, были заблокированы из-за "спама и неполитического контента". Однако присутствовал и политический контент, в том числе материалы, связанные с борьбой с COVID-19 в США и протестами против расовой дискриминации.

Кроме того, компания заблокировала около 90 каналов, связанных с Россией. Они публиковали фарс о ЕС, Литве, Украине, России и Сирии и реакции США на COVID-19, а также информацию о внутренней политике РФ и международных вопросах.

Также были заблокированы около 20 каналов, связанных с Ираном.

Ранее сообщалось, что компания Facebook остановила работу трех сетей российских учетных записей, которые пытались вмешаться во внутреннюю политику 8 африканских стран. Все сети ведут к юридическим лицам, связанным с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого обвиняют во вмешательстве в выборы США 2016 года.