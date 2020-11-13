Психолог предостерег, что паника из-за COVID-19 опасна для здоровья: Как от нее избавиться

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Длительные запущенные панические состояния могут инвалидизировать человека, подчеркнул Александр Иванов

В момент панического состояния необходима кардионагрузка - ходьба по лестнице, приседания и тому подобное, но, если это не работает, следует обратиться к психиатру, поскольку длительные запущенные панические состояния могут инвалидизировать человека не хуже, чем COVID-19.

Об этом в эфире ток-шоу "COVID-19: поддерживаем друг друга" на телеканале ZIK заявил психиатр Александр Иванов.

Психиатр отметил, что во время пандемии ситуация с паническими расстройствами и депрессией – катастрофическая, ведь они сейчас нарастают, как снежная лавина, притом речь идет не только о рядовых гражданах, но и о врачах.

Александр Иванов дал совет, что нужно делать в тот момент, когда на человека нападает паника.

"Страх - это реакция на опасность. Страх - это наша защита перед дикими зверями, перед врагами. То есть мы вырабатываем адреналин вместе с повышенной глюкозой для того, чтобы спастись. Что мы делаем, цивилизованные люди, - попей водички, ляг, успокойся. Кардионагрузка в момент панического состояния, то есть легкие физические упражнения, например, ходьба по ступенькам. Элементарно - приседание, элементарно - качание хула-хупа для того, чтобы сжечь лишнюю энергию дурную. И, естественно, если это не работает, бегом не к психологу, не к психотерапевту, а к психиатру, потому что длительные запущенные панические состояния могут инвалидизировать человека не хуже того же COVID", – сказал психиатр.

Напомним, по состоянию на утро 13 ноября в Украине лабораторно подтверждены 512 652 случая коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки в Украине зафиксированы 11 787 новых случаев COVID-19 (среди них 388 детей и 555 медработников), смогли выздороветь 6155 пациентов, а жертвами болезни стали 172 человека.

Как сообщали, правительство ввело карантин выходного дня. Соответствующим решением вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, который будет повторяться каждую неделю в выходные.