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Проведите Пасху дома, а службу покажут по телевизору, - Зеленский

Соблюдение карантина поможет иметь нормальное лето

Президент Украины Владимир Зеленский 

 EPA-EFE

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев на Пасху остаться дома и посмотреть церковную службу по телевизору, чтобы не создавать опасность для здоровья других граждан. Об этом он рассказал в своем обращении, которое транслировал телеканал ZIK

"Мы находимся в постоянном диалоге с главами всех церквей. Уже в это воскресенье будут отмечать Пасху христиане западного обряда. Мы оказались в ситуации, когда вынуждены менять традиции для здоровья и жизни людей", - сказал президент. 

В то же время он отметил, что сейчас украинцы оказались в ситуации, когда должны менять свои традиции ради здоровья и жизни.

"Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. А вас я прошу вспомнить Божью заповедь о любви к ближнему. Во времена коронавируса самое лучшее проявление такой любви - это не создавать опасность для здоровья и жизни ближнего", - отметил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что карантинные мероприятия в стране не являются жесткими.

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