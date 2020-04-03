Протоколы о нарушениях карантина могут составлять не только правоохранители, - Нацполиция
Если разъяснительная работа не действует, тогда полицейские составляют админпротоколы
Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что составлять протоколы за нарушение правил карантина, кроме правоохранителей, могут сотрудники органов здравоохранения, санитарно-эпидемиологических станций, исполкомов советов всех уровней. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"На любые нарушения законодательства мы будем реагировать в пределах компетенции. Я подчеркиваю необходимость полного контроля за соблюдением требований настоящего постановления. Это очень важный вопрос! Если разъяснительная работа, которую мы в течение длительного времени проводим, не приносит результатов, составляйте на правонарушителей админматериалы и направляйте в суд", - отметил Клименко.
Вместе с тем он подчеркнул, что составлять административные материалы за нарушение правил относительно карантина людей, кроме полицейских, имеют право уполномоченные на это лица органов здравоохранения, санитарно-эпидемиологических станций, исполкомов советов всех уровней.
Напомним, ранее стало известно, что правоохранители составили 3566 административных протоколов за нарушение правил карантина, а по результатам рассмотрения на нарушителей наложены штрафы на общую сумму более 272 тыс. гривен.