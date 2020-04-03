Протоколы о нарушениях карантина могут составлять не только правоохранители, - Нацполиция

Если разъяснительная работа не действует, тогда полицейские составляют админпротоколы

Игорь Клименко

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что составлять протоколы за нарушение правил карантина, кроме правоохранителей, могут сотрудники органов здравоохранения, санитарно-эпидемиологических станций, исполкомов советов всех уровней. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"На любые нарушения законодательства мы будем реагировать в пределах компетенции. Я подчеркиваю необходимость полного контроля за соблюдением требований настоящего постановления. Это очень важный вопрос! Если разъяснительная работа, которую мы в течение длительного времени проводим, не приносит результатов, составляйте на правонарушителей админматериалы и направляйте в суд", - отметил Клименко.

Вместе с тем он подчеркнул, что составлять административные материалы за нарушение правил относительно карантина людей, кроме полицейских, имеют право уполномоченные на это лица органов здравоохранения, санитарно-эпидемиологических станций, исполкомов советов всех уровней.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители составили 3566 административных протоколов за нарушение правил карантина, а по результатам рассмотрения на нарушителей наложены штрафы на общую сумму более 272 тыс. гривен.