Протоиерей Данилевич о форуме УПЦ на Донбассе: Нам важно, чтобы разговор о мире вели не политики, а простые люди

21 сентября в Донецкой области состоится Гражданский форум "Люди мира", который проведет Украинская Православная Церковь. Все - ради достижения мира на Донбассе. Протоиерей УПЦ Николай Данилевич дал задание церковнослужителям - сделать все возможное, чтобы за круглым столом достичь прогресса и понимания.

Об этом говорилось в сюжете телеканала ZIK.

Как отметил Николай Данилевич, боевые действия - это преступление, которое нужно прекратить немедленно.

"Нам важно, чтобы разговор о мире вели не политики, а простые люди, представители гражданского общества. Люди, пользующиеся авторитетом в обществе, которые незаангажированны какой-то принадлежностью к тем или иным политическим партиям. Для церкви миростроение, или примирение, или установление мира является исполнением заповедей Христа Спасителя. Блаженны миротворцы, потому что они сынами Божьими назовутся", – подчеркнул протоиерей Украинской Православной Церкви Николай Данилевич.

Как сообщали ранее, Священный синод Украинской Православной Церкви, который состоялся 17 августа 2020 года, принял решение обратиться к обществу о проведении в Украине международного гражданского форума "Люди мира". Об этом сообщил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич), постоянный член Священного Синода, который руководит делами Украинской Православной Церкви.