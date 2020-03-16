Противодействие COVID-19: Зеленский призвал правительство доплатить пенсионерам и разработать концепцию налоговых изменений

Владимир Зеленский Офис президента

Глава государства также призвал правительство разработать программу кредитных каникул для бизнеса

В понедельник, 16 марта, президент Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров Украины с просьбой принять ряд решений для противодействия коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, глава государства направил правительству требование предоставить готовую программу кредитных каникул для бизнеса и концепцию налоговых изменений.

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"В ближайшее время ожидаем от НБУ, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Зеленский призвал Кабмин доплатить по 1000 гривен всем гражданам, которые получают пенсию в размере до 5000 гривен.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский призвал Кабинет министров с 17 марта в двух областях Украины ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.