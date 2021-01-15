Против "тарифного геноцида": "Оппозиционная платформа - За жизнь" инициировала сбор подписей на Закарпатье

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В Украине из-за роста тарифов на коммунальные услуги и энергоносители продолжаются акции протеста. Не один митинг уже устраивали на Закарпатье. "Оппозиционная платформа – За жизнь" начала сбор подписей против роста цен на поставки и распределение электроэнергии и природного газа среди населения Закарпатья, и сегодня, 15 января, сбор проводят уже в городах области. Закарпатцы называют такое решение относительно поднятия цен "тарифным геноцидом".

Об этом говорится в сюжете "Первого кабельного".