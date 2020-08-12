Протесты в Беларуси: В МИД рассказали о пострадавших среди украинцев

Протесты в Беларуси Фото из открытых источников

В ходе беспорядков пострадал украинский корреспондент, еще 9 граждан задержали

Во время акций протеста в Беларуси пострадал украинский фотокорреспондент, а еще девять человек задержали в связи с правонарушениями. Об этом сообщает "Суспильное" со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Так, по состоянию на 9 утра 12 августа известно об избиении фотокорреспондента агентства Associated Press. Отмечается, что мужчину с незначительными повреждениями доставили в одно из местных медицинских учреждений. Однако на следующий день, после оказания медпомощи, его выписали. По предварительной информации, пострадавший в посольство Украины в Беларуси не обращался.

Кроме этого, в дипломатическом ведомстве добавили, что в ходе протестов в городе Витебск были задержаны девять украинских граждан в связи с "административными правонарушениями".

"По результатам принятых посольством мер на следующий день указанные граждане Украины были освобождены из-под стражи. Информация о любых других инцидентах с гражданами Украины и Беларуси в настоящее время отсутствует", - добавили в издании.

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Сейчас посольство продолжает проверять и отслеживать ситуацию в соседнем государстве.

Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули 9 августа после проведения президентских выборов. В тот же вечер экзитпол обнародовал предварительные результаты голосования, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердил ЦИК.

В связи с этим возмущенные белорусы вышли на улицы. В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, а силовики начали стрелять по митингующим. В результате задержали тысячи человек, еще десятки активистов пострадали.