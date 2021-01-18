Протесты против повышения тарифов на газ: В Полтаве люди перекрыли трассу Киев – Харьков

Водители на въезде в Полтаву просят протестующих пропустить транспорт

Сегодня, 18 января, в Полтаве люди снова вышли на протесты против повышения тарифов на газ. Они перекрыли трассу Киев – Харьков. Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина".

"Состоялось анонсированное в пятницу перекрытие трассы М-03 Киев – Харьков в Полтаве", – говорится в сообщении.

Так, несколько десятков протестующих непрерывно переходят по пешеходному переходу и держат плакаты: "Украинцам – украинский газ!", "Тарифы – ограбление украинцев".

Пикет контролируют сотрудники полиции.

Как сообщают СМИ, водители на въезде в Полтаву просят протестующих пропустить транспорт.

Напомним, ранее протесты против повышения тарифов на газ прошли в Полтаве, Херсоне, Запорожье, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Добавим, 15 января в стране прошла общеукраинская акция протеста против повышения тарифов на газ.