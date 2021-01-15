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Протесты против повышения цен на газ: В Житомире митингующие ворвались в облсовет

На акцию собрались около 250-300 человек

В Житомире граждане, которые вышли выразить свой протест из-за высоких цен на газ, взяли штурмом областной совет. Об этом сообщает "Суспильное.Житомир". 

Согласно сообщению, акция началась на перекрестке улиц Шевченко и Фещенко-Чопивского. После этого протестующие отправились к зданию "Житомироблэнерго", но впоследствии решили изменить маршрут акции и пошли к офису "Житомиртеплокоммунэнерго".

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Как отмечается, в целом участие в протесте приняли около 250-300 человек. От здания коммунального ведомства протестующие пошли к Житомирскому облсовету, где штурмом взяли помещение. 

Позже граждане вместе с представителями власти перешли в сессионный зал горсовета для дальнейшего обсуждения ситуации с ценами на газ.

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Напомним, на центральной площади Николаева люди также вышли на митинг против повышения тарифов на газ. Горожане хотят собрать подписи и через мэра обратиться к президенту и Кабинету министров. 

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