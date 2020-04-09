Протестировать на коронавирус всю страну почти невозможно, - Минздрав

В ведомстве заявляют, что ни одно государство в мире не обеспечивает массовое тестирование всех граждан

Игорь Кузин Фото из открытых источников

И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин заявил, что протестовать на коронавирус всю страну технически практически невозможно. Об этом он рассказал во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Поэтому такая опция сейчас не рассматривается и вряд ли будет применена. Прежде всего, потому, что это не целесообразно. Технически, это почти невозможно сделать", - отметил он.

По словам Кузина, ни одна страна мира не обеспечивает массовое тестирование всех граждан государства. Также он уточнил, что для тестирования каждая страна выбирает свои диагностические клинические или лабораторные протоколы.

"Согласно действующим протоколам, Украина тестирует и обеспечивает методом ПЦР всех лиц, которые подпадают под эпидемиологические, клинические критерии. Для тех лиц, которые не подпадают под критерии, обследование возможно только в случае, если они являются контактными лицами", - добавил Кузин.

Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели.