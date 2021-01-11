live
Новости » Общество Читати новину українською

Протест против повышения тарифов на газ: В Полтаве местные жители перекрыли одну из главных улиц

Фото с места происшествия в Полтаве Facebook / Игорь Мосийчук

Отмечается, что 15 января должна состояться общеукраинская акция протеста против повышения тарифов на газ

В Полтаве местные жители, возле здания областного СБУ, перекрыли одну из главных улиц. Об этом в Facebook сообщил журналист и экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Полтава снова восстала против грабительских тарифов на газ и электроэнергию! Прямо под зданием областного СБУ полтавчане перекрыли одну из главных улиц своего города!"

Мосийчук отметил, что на этой неделе 15 января должна состояться общеукраинская акция протеста против повышения тарифов на газ. 

Напомним, вчера, 10 января, в Полтаве вышли на протест жители города из-за повышения тарифов на газ. За это правоохранители перекрыли движение на трассе Киев - Харьков в черте города. На протест против новых тарифов на газ и за его транспортировку вышли около 20 человек. Участники митинга перманентно передвигаются по пешеходному переходу, в связи с этим и ограничено движение.

Вместе с тем сегодня 11 января протесты против повышения тарифов на газ проходят в Херсоне, Винницкой и Львовской областях.

В Херсоне на акцию протеста вышли около 100 человек. Митингующие уверяют, что вынуждены были выйти на акцию протеста, потому что боятся получать новые платежки за отопление, ведь предыдущие едва могли платить.

В Винницкой области активисты перекрыли международную трассу в городе Жмеринка. Поддержать протестующих прибыл также депутат Винницкой областной администрации от "оппозиционной платформы-За життя" Роман Квитко.

А во Львовской несколько десятков горожан собрались под зданием Львовоблгаза. Они требуют снизить завышенные правительством цены на газоснабжение. в протест вышел представитель Львовгаза. Он пообщался с митингующими, однако четкой информации об урегулировании ситуации не предоставил. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Кулеба рассказал, когда в Украине запустят Крымскую платформу В Офисе генпрокурора прошел позитивный диалог с митингующими верующими В работе Telegram произошел глобальный сбой, который затронул Украину Из Киева отправился первый поезд в Авдеевку
Loading...

программы канала ZIK

Новые карантинные ограничения. Тарифные протесты. Спасительная вакцина | Ток-шоу
Тесты на коронавирус. Зимний локдаун. Трансплантология в Украине | Брифинг Степанова | 11.01.21
Локдаун в Украине. Авиакатастрофа в Индонезии. Последствия непогоды в Испании | #Новости | 11.01.21
Американская демократия проходит непростой период испытания: Кацман прокомментировал протесты в США
Январские платежки. Второй год с COVID-19. Валютные качели | Детали недели | 09.01.20
Первый день локдауна. Протесты под Капитолием. Ситуация с тарифами | Ток-шоу