Протест против повышения тарифов на газ: В Полтаве местные жители перекрыли одну из главных улиц

Фото с места происшествия в Полтаве Facebook / Игорь Мосийчук

Отмечается, что 15 января должна состояться общеукраинская акция протеста против повышения тарифов на газ

В Полтаве местные жители, возле здания областного СБУ, перекрыли одну из главных улиц. Об этом в Facebook сообщил журналист и экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Полтава снова восстала против грабительских тарифов на газ и электроэнергию! Прямо под зданием областного СБУ полтавчане перекрыли одну из главных улиц своего города!"

Мосийчук отметил, что на этой неделе 15 января должна состояться общеукраинская акция протеста против повышения тарифов на газ.

Напомним, вчера, 10 января, в Полтаве вышли на протест жители города из-за повышения тарифов на газ. За это правоохранители перекрыли движение на трассе Киев - Харьков в черте города. На протест против новых тарифов на газ и за его транспортировку вышли около 20 человек. Участники митинга перманентно передвигаются по пешеходному переходу, в связи с этим и ограничено движение.

Вместе с тем сегодня 11 января протесты против повышения тарифов на газ проходят в Херсоне, Винницкой и Львовской областях.

В Херсоне на акцию протеста вышли около 100 человек. Митингующие уверяют, что вынуждены были выйти на акцию протеста, потому что боятся получать новые платежки за отопление, ведь предыдущие едва могли платить.

В Винницкой области активисты перекрыли международную трассу в городе Жмеринка. Поддержать протестующих прибыл также депутат Винницкой областной администрации от "оппозиционной платформы-За життя" Роман Квитко.

А во Львовской несколько десятков горожан собрались под зданием Львовоблгаза. Они требуют снизить завышенные правительством цены на газоснабжение. в протест вышел представитель Львовгаза. Он пообщался с митингующими, однако четкой информации об урегулировании ситуации не предоставил.