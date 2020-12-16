Просят деньги и обещают устроить: Как обманывают украинских заробитчан

Украинских заробитчан отправляют за границу по мошеннической схеме Фото из открытых источников

Мошенники обещают решение всех вопросов и гарантируют безопасность за 750 евро

Украинские агентства обещают устроить граждан за рубежом за отдельную плату, однако на самом деле отправляют людей на заработки обманным путем. Об этом сообщает "Сегодня".

Как отмечается, корреспондент издания устроилась на работу в одну из фирм, которая отправляет украинцев за границу на заработки, чтобы разобраться, как работает схема. Во время собеседования ей озвучили прейскурант и пообещали решить все вопросы за определенную сумму.

"Программа оформления - 750 евро. 250 в Украине оплачиваете и 500-уже в Швеции. Вы там на связи всегда с координатором, вас там встретят", - заверили в агентстве.

Однако, одна из работниц, которая воспользовалась услугой, подчеркнула, что у нее в результате возникли большие проблемы.

"Они создают вам историю, на основании чего вы просите защиту в Швеции. Одни были истории, что было насилие, вторые были истории, что неправомерно открывали уголовные дела в Украине", - рассказала Мария.

Обещанное проживание за 250 евро в месяц девушка также не получила. По ее словам, условия в доме были ужасные: грязная квартира с поврежденным ремонтом и без мебели. При этом за жилье заробитчане должны были платить 300 евро.

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Кроме этого, трудности у девушки возникли с трудоустройством, хотя в агентстве ей обещали найти работу за несколько дней.

"Мы спрашивали, но они только кормили нас обещаниями. Они переносили с одного дня на другой день, позже - через неделю. И они просто отключили телефоны", - добавила Мария.

Позже в СМИ Швеции опубликовали материал о том, как украинские агентства отправляют заробитчан за границу с фейковыми историями для получения убежища. В подтверждение этого жертвы аферы предоставили видеодоказательства.

По предварительной информации, речь идет об одной из фирм в центре Киева.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что зарубежные работодатели, которые заинтересованы в найме украинцев, должны заключать контракты с ними по меньшей мере на три месяца.