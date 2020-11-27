live
Новости » Общество Читати новину українською

Друзья просят одолжить деньг: Украинцев предупредили о новом виде мошенничества в Telegram

Злоумышленники присылают сообщения якобы от знакомых

Фото из открытых источников

Министерство внутренних дел предупредило украинцев о новом виде мошенничества в мессенджере Telegram. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Фейсбук.

Отмечается, что злоумышленники рассылают сообщения якобы от знакомых и просят одолжить деньги. При этом аккаунт имеет фотографию человека, которого знает жертва мошенников, однако телефонный номер скрыт.

Реальный пример мошенничества в Telegram Facebook-страница МВД Украины

Правоохранители советуют в случае получения такого сообщения позвонить этому человеку и спросить об отправке подобной просьбы. В то же время для избежания проблем с мошенниками в МВД советуют:

  • не предоставлять личной информации на незнакомых сайтах, которая касается паспортных и платежных данных, номера телефона, логинов и т. п.;
  • не делать больших предоплат при покупке в интернет-магазинах и использовать наложенный платеж;
  • не пользоваться подозрительными сервисами или предложениями других людей, в частности, относительно быстрого заработка или кредитов;
  • проверять просьбы о материальной помощи, даже если они поступают с аккаунтов знакомых людей.
  • устанавливать двойную аутентификацию на мессенджерах;
  • в случае подозрения относительно взлома страницы – прекращать все сессии мессенджера на всех устройствах через настройки.

Если человек уже стал жертвой злоумышленников, то прежде всего необходимо обратиться в полицию по номеру "102" или отправиться в ближайшее отделение, собрав все доказательства факта мошенничества.

Новости по теме: В Киеве мошенники с помощью компьютерного вируса завладели недвижимостью в центре города

Напомним, недавно Национальный банк Украины заявил об активизации мошенников, которые обманывают граждан так называемыми онлайн-компенсациями от государства. Злоумышленники пользуются доверчивостью украинцев через интернет.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

"Me siento mal": Стали известны последние слова Диего Марадоны Скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона Матч "Шахтера" с "Боруссией": где и когда смотреть игру Лиги чемпионов Киевское "Динамо" одержало выездную победу в матче с "Ингульцом"
Loading...

программы канала ZIK

Госбюджет-2021. Тотальному локдауну быть? Ротации в Кабмине. Минирование ТРЦ | Детали дня | 27.11.20
Новый языковой конфликт. Быть ли отставкам в правительстве? | Ток-шоу
Петр Симоненко | Ток-шоу
Обещанное повышение минималки. Кадровые ротации в Кабмине. Надежда на вакцину | Ток-шоу
Локдауну быть? Эпоха бедности 2.0. Музей Майдана: где деньги? | Ток-шоу
Николай Азаров | Революция Достоинства и Майдан |