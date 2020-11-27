Друзья просят одолжить деньг: Украинцев предупредили о новом виде мошенничества в Telegram

Злоумышленники присылают сообщения якобы от знакомых

Фото из открытых источников

Министерство внутренних дел предупредило украинцев о новом виде мошенничества в мессенджере Telegram. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Фейсбук.

Отмечается, что злоумышленники рассылают сообщения якобы от знакомых и просят одолжить деньги. При этом аккаунт имеет фотографию человека, которого знает жертва мошенников, однако телефонный номер скрыт.

Реальный пример мошенничества в Telegram Facebook-страница МВД Украины

Правоохранители советуют в случае получения такого сообщения позвонить этому человеку и спросить об отправке подобной просьбы. В то же время для избежания проблем с мошенниками в МВД советуют:

не предоставлять личной информации на незнакомых сайтах, которая касается паспортных и платежных данных, номера телефона, логинов и т. п.;

не делать больших предоплат при покупке в интернет-магазинах и использовать наложенный платеж;

не пользоваться подозрительными сервисами или предложениями других людей, в частности, относительно быстрого заработка или кредитов;

проверять просьбы о материальной помощи, даже если они поступают с аккаунтов знакомых людей.

устанавливать двойную аутентификацию на мессенджерах;

в случае подозрения относительно взлома страницы – прекращать все сессии мессенджера на всех устройствах через настройки.

Если человек уже стал жертвой злоумышленников, то прежде всего необходимо обратиться в полицию по номеру "102" или отправиться в ближайшее отделение, собрав все доказательства факта мошенничества.

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Напомним, недавно Национальный банк Украины заявил об активизации мошенников, которые обманывают граждан так называемыми онлайн-компенсациями от государства. Злоумышленники пользуются доверчивостью украинцев через интернет.