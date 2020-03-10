Прокуратура Нидерландов представила новых свидетелей в деле МН17
По данным прокуратуры, один из свидетелей охранял территорию, где была использована ракета Бук
Прокуратура Нидерландов представила новых свидетелей для судебного рассмотрения дела о сбитии самолета рейса МН17 над Донецкой областью в 2014 году. Об этом сообщает NOS.
Как отмечается, одним из новых свидетелей стал россиянин, который присутствовал во время выстрела из зенитно-ракетного комплекса "Бук" в воздушное судно.
"По данным прокуратуры, новый свидетель вызвался присоединиться к сепаратистов. Он охранял территорию, где была обстреляна ракета Бук. По словам мужчины, присутствующие были счастливы, что военно-транспортный самолет был сбит, пока не обнаружили, что это пассажирский самолет", - говорится в материале.
Также, по данным прокуратуры , свидетеля было опасно слушать в суде, и это нужно делать тайно. У зв’связи с этим ранее мужчина давал показания в маске. Кроме этого, в ведомстве отметили, что десяткам других свидетелей также угрожает опасность со стороны российских спецслужб. Поэтому имена людей, которые давали показания по этому делу хранятся в тайне. Несмотря на это большинство свидетелей отметили, что боятся мести или физической расправы.
"Одного из людей, который прислал видео, дважды посещали вооруженные люди. После этого он скрылся", - отметил прокурор Тійс Бергер.
По информации прокуратуры Нидерландов, свидетели получают угрозы от незаконных вооруженных формирований на Востоке Украины, а также от секретной службы Российской Федерации. По словам Бергера, это препятствует расследованию этого дела.
Напомним, во вторник утром, 10 марта, в нидерландском судебном комплексе "Схипхол" началось второе судебное заседание по делу МН17. Отмечается, что ни один из фигурантов не с’явился на слушания.