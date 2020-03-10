Прокуратура Нидерландов представила новых свидетелей в деле МН17

Прокуратура Нидерландов и судьи во второй день судебного рассмотрения дела MH17 NOS

По данным прокуратуры, один из свидетелей охранял территорию, где была использована ракета Бук

Прокуратура Нидерландов представила новых свидетелей для судебного рассмотрения дела о сбитии самолета рейса МН17 над Донецкой областью в 2014 году. Об этом сообщает NOS

Как отмечается, одним из новых свидетелей стал россиянин, который присутствовал во время выстрела из зенитно-ракетного комплекса "Бук" в воздушное судно.

" По данным прокуратуры, новый свидетель вызвался присоединиться к сепаратистов. Он охранял территорию, где была обстреляна ракета Бук. По словам мужчины, присутствующие были счастливы, что военно-транспортный самолет был сбит, пока не обнаружили, что это пассажирский самолет", - говорится в материале.

Также, по данным прокуратуры , свидетеля было опасно слушать в суде, и это нужно делать тайно. У зв’связи с этим ранее мужчина давал показания в маске. Кроме этого, в ведомстве отметили, что десяткам других свидетелей также угрожает опасность со стороны российских спецслужб. Поэтому имена людей, которые давали показания по этому делу хранятся в тайне. Несмотря на это большинство свидетелей отметили, что боятся мести или физической расправы.

"Одного из людей, который прислал видео, дважды посещали вооруженные люди. После этого он скрылся", - отметил прокурор Тійс Бергер.

По информации прокуратуры Нидерландов, свидетели получают угрозы от незаконных вооруженных формирований на Востоке Украины , а также от секретной службы Российской Федерации. По словам Бергера, это препятствует расследованию этого дела.