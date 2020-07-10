Программа "Инсайды недели с Влащенко!" – когда смотреть и какие темы будут обсуждаться
О новых пленках Байдена-Порошенко и Путина, скандалы Зеленского, – сегодня на Zik
Сегодня в 18:00 на телеканале ZIK начнется программа "Инсайды недели с Влащенко!".
Темы сегодняшней программы:
- Власть догоняет предыдущего президента, а в какой скандал попал настоящее?
- примет Ли Рада закон о повышении в сотни раз госпошлины для граждан?
- Кто в политике действует по правилам наркокарателів?
Все самые главные события в стране, и что на самом деле за ними стоит - в программе "Инсайды недели с Влащенко"
Присоединяйтесь к просмотру полного видео программы здесь:
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Справочно
Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.
Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.
Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.
Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).
Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.