Профессор Журавский назвал самые необходимые шаги, которые власть должна была предпринять для борьбы с коронавирусом

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Сегодня украинцы не могут надеяться на власть в вопросе своего здоровья

Для борьбы с пандемией коронавируса власть страны должна была проводить массовое тестирование населения, ввести локдаун еще при выявлении 16 тысяч больных и ориентироваться на страны западной и восточной Европы.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Виталий Журавский отметил, что в декабре по сравнению с ноябрем количество госпитализированных больных на коронавирус выросла на 35%, количество смертей выросло на 15%, зато количество проведенных ПЦР тестов упало на 12%. Следовательно, по словам профессора, эти данные свидетельствуют о том, что массового тестирования в Украине никто не проводит, к вакцинации никто не готовится, тем более, с пандемией власть не готова и не хочет бороться.

"В мире есть сегодня локданы, комендантские часы, массовые тестирования и подготовка к вакцинации. У нас этого всего нет. Поэтому надеяться на власть нельзя. Можно надеяться только на себя, на собственные финансы, знакомства и на иммунную систему, которую надо укреплять", – сказал гость ток-шоу.

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Виталий Журавский добавил: к сожалению, из-за отсутствия ответственности у власти, а также из-за непрофессионализма нынешних руководителей, Украина не досчитается многих украинцев. Он подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом власть должна была бы сделать такие необходимые шаги:

"Нужно было проводить массовые тестирования. Например, как в Словении. Необходимо было ввести локдаун еще тогда, когда у нас было 16 тысяч больных. Дальше ориентироваться на те страны Западной и Восточной Европы, где все это есть, брать лучше от них. А мы берем далеко не лучше!",- акцентировал академик Журавский.

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Напомним, по состоянию на утро 4 января в Украине лабораторно подтверждено 1 078 251 случай коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), м. Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

Также добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после новогодних праздников в Украине существует вероятность роста количества больных на коронавирус.