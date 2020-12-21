Профессор Амосова объяснила опасность нового штамма коронавируса, обнаруженного в Британии

Самая главная интрига нового штамма covid-19, отметила Амосова, относительно эффективности вакцин, которые уже дошли до клинического применения

Новый штамм коронавируса, обнаружен в Великобритании, вызывает тревогу из-за того, что впервые появился новый штамм с 17 новыми мутациями.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK во время включения заявила врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.

Екатерина Амосова рассказала, что новый штамм коронавируса довольно быстро стал доминирующим в Лондоне и близлежащих графствах. Также она рассказала об обнаружении нового штамма COVID-19 в Африке и рассказала о его опасности.

"Действительно вызывает тревогу то, что впервые появился новый штамм, который появился одновременно с 17 новыми мутациями. Причем, 7 из них касаются различных частей гена, который кодирует белок, осуществляющий соединение с рецептором и проникновением вируса внутрь клетки. Раньше такого количества одновременной мутации белка-шипа не было. Поэтому действительно, это вызывает напряжение относительно его возможности быть более заразным", - сказала Амосова.

Она добавила, что в результате выявления нового коронавируса, что повлекло увеличение количества инфицирований, тяжелые случаи и смертность может возрасти.

Однако до сих пор неизвестно, продолжила Екатерина Амосова, будет ли новый штамм более тяжелым для организма человека.

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Зато самая главная интрига, отметила врач, относительно эффективности вакцин, которые сейчас уже дошли до клинического применения.

"Пока говорят, что якобы нет оснований считать, что вакцины будут 100% неэффективны. Потому что иммунная система организма реагирует на несколько белков вируса. Но, что может быть меньше их эффективности, чем заявленные в исследованиях 90-95% – это вопрос", – заявила эпидемиолог и добавила, что в Северной Африке, также недавно заявили об обнаружении нового штамма коронавируса, который имеет от 10 до 20 новых мутаций, который, в частности, вызвал вторую волну заболеваемости и отвечает за 90% новых случаев COVID-19 в Северной Африке.

Напомним, в Великобритании ученые обнаружили новый штамм коронавируса VUI-202012/01, который отличается на 17 мутаций, часть из которых затрагивает самый деликатный участок - s-белок вируса, который отвечает за проникновение вируса в человеческую клетку.