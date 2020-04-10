Продукты и средства защиты: Одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью в Киевской области получили помощь от Виктора Медведчука и Оксаны Марченко

Благотворительный Фонд Оксаны Марченко

Одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью получили адресную помощь от Оксаны Марченко и Виктора Медведчука. По квартирам людей разносить пакеты помогала молодежная организация партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом сообщили в эфире телеканала ZIK.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко продолжают оказывать помощь людям с инвалидностью и одиноким людям преклонного возраста. Заявки были собраны через колл-центр Благотворительного фонда Оксаны Марченко, а все необходимое приобрели за личные средства супругов. Из-за большого количества людей, которые остро нуждаются в помощи, в ее развозке приняли участие волонтеры из молодежной организации партии. С самого утра пакеты с продуктами начали загружать по автомобилям, рассчитывать маршруты и ехать по адресам людей.

82-летняя Зоя Шестакова – первая, к кому пришли волонтеры. Женщина недавно пережила инсульт и несколько серьезных операций. Бабушка рассказала, что увидела на телеэкране бегущую строку с объявлением и позвонила на горячую линию Фонда Оксаны Марченко.

"И кто-то из ваших сотрудников записал меня. Спасибо вам большое!" – говорит Зоя Шестакова.

Прежде всего благотворители помогают одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью. Для каждого подготовили необходимую для жизни провизию.

Руководитель Киевской областной организации молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Замула отметил: "Сегодня те люди, которые инвалиды, у которых проблемы с опорно-двигательной системой, которым тяжело просто передвигаться, они оказались в таких условиях, что им некому помочь".

В продуктовых наборах есть консервы, крупы, сахар, масло и даже медицинская маска, чтобы пенсионеры не пользовались самодельными марлевыми повязками, а носили качественную защитную маску.

Кроме продуктов, пенсионерам раздают информационные листовки с советами, как уберечь себя в период карантина.

Руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Артем Марчевский отметил: "Решили дополнить наборы вот такими листовками. Эти листовки рекоммендации "как уберечь себя от коронавируса", переведенные на русский язык. К сожалению, МОЗ перевело на румынский, на польский, но забыло о русском языке. А наши инвалиды-пенсионеры... пользуются им в повседневной жизни".

Сейчас волонтеры помогают людям в Киеве и области, впоследствии обещают организовать помощь по всей Украине.

Напомним, ранее Виктор Медведчук и Оксана Марченко передали во все районные больницы Закарпатья все необходимое для борьбы с вирусом. Также супруги приобрели 5 аппаратов для искусственной вентиляции легких, два из которых направлены в регион.

Кроме того, Благотворительный фонд Оксаны Марченко передал Институту сердца в Киеве уникальную для стран СНГ автоматическую систему молекулярной диагностики в реальном времени, которая с необычайной точностью выявляет, в частности, и коронавирус.