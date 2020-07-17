Продажа отеля "Днепр": Детали и подробности

Отель "Днепр" Фото из открытых источников

Громкая новость последних дней — ушла с молотка гостиница "Днепр". Почему такое важное событие даже в масштабах страны? Попробуем ответить на этот вопрос.



Начнем с небольшого ликбеза. Отель "Днепр" построено в 1964 году на Европейской площади. Рядом Крещатик, стадион "Динамо" и Национальная филармония. Покупатель — украинская компания "Смартленд" с почти семилетним стажем.



Что же, собственно, всколыхнуло общественность? Такой аукцион — историческое событие, которое дает старт большой приватизации в Украине. Это первая столь крупная ставка на государственном аукционе — целый миллиард. То есть государство может зарабатывать открыто, подключая бизнес.



По итогам торгов отель было продано за 1,1 миллиард гривен. Что почти в 10 раз превышает стартовую сумму лота, сформированного на основе закона "О приватизации государственного и коммунального имущества". Таким образом, все спекуляции о начальной сумме сняты и опровергнуты.



В продаже также привлекались международные организации, которые оценили преимущества локации. Одна из них — знаменитая USAID, Агентство США по международному развитию, что проследила за максимальной прозрачностью приватизации. Агенты провели и всестороннюю оценку проекта. С ее помощью инвестор видит реальную картину и предлагает конкурентную цену, а государство получает инвестиции.



Благодаря Фонду госимущества (а также команде Президента) лот стал открытым и прозрачным. В результате на аукцион пришли 29 участников, а старт продаж начался с рекордной суммы 711 миллионов гривен.



Вот что об этом говорит сам Президент на Facebook:

"Приватизацию мы начали с себя: первый объект принадлежал Государственному управлению делами. В октябре прошлого года я подписал указ, которым определил первые пять объектов ГУД для продажи. И вот первый объект Госуправления делами уже нашел нового частного собственника. Приватизация — отличный способ привлечения инвестиций в нашу страну".



Относительно соглашения в целом — новые владельцы создадут множество рабочих мест. Это непосредственно будет влиять на развитие экономики страны. Скажем больше: именно благодаря дальнейшим продажам госимущества Украина получит билет в светлое будущее.