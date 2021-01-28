Пробное ВНО-2021: В МОН назвали регионы-лидеры по количеству участников

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Всего на пробное ВНО зарегистрировались более 139 тысяч участников

В этом году наибольшее количество участников пробного внешнего независимого оценивания зарегистрировали в Киеве, Львовской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"По оперативным данным Украинского центра оценивания качества образования, наибольшее количество участников пробного внешнего независимого оценивания зарегистрировано в г. Киев – 12 770 человек, во Львовской и Харьковской областях – 12 252 и 10 725 человек соответственно", – говорится в сообщении.

По состоянию на 25 января общее количество лиц, которые завершили процесс регистрации в пробном ВНО (осуществили оплату услуг по проведению тестирования), составляет 139 071.

Перечень участников пробного ВНО, которые официально зарегистрированы, по областям:

г. Киев – 12 770;

Львовская область – 12 252;

Харьковская область – 10 725;

Днепропетровская область – 10 379;

Одесская область – 8 491;

Киевская область – 6 058;

Винницкая область – 5 983;

Ивано-Франковская область – 5 841;

Полтавская область – 5 526;

Хмельницкая область – 5 385;

Волынская область – 4 906;

Тернопольская область – 4 895;

Ровненская область – 4 618;

Житомирская область – 4 522;

Сумская область – 4 174;

Черкасская область – 4 032;

Донецкая область – 3 862;

Запорожская область – 3 823;

Закарпатская область – 3 734;

Черновицкая область – 3 356;

Черниговская область – 3 269;

Кировоградская область – 3 030;

Херсонская область – 2 877;

Николаевская область – 2 831;

Луганская область – 1 762.

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Как отмечается, для прохождения пробного ВНО выбраны следующие предметы:

украинский язык и литература – г. Киев (2 903) Львовская область (2 755), Харьковская область (2 697);

украинский язык – Днепропетровская область (982), г. Киев (870), Львовская область (748);

история Украины – Днепропетровская область (714), г. Киев (711), Харьковская область (709);

математика – г. Киев (4 057), Львовская область (3 263), Днепропетровская область (3 105);

математика (задачи уровня стандарта) – г. Киев (947), Харьковская область (544), Днепропетровская область (532);

физика – г. Киев (219), Харьковская область (139), Днепропетровская область(125);

химия – Львовская область (122), г. Киев (94), Днепропетровская область (88);

биология – Харьковская (379), г. Киев (373), Днепропетровская область (309);

география – Харьковская (210), г. Киев (156), Днепропетровская область (114);

английский язык – Львовская область (3 882), г. Киев (2 398), Харьковская область (2 064);

французский язык – Черновицкая область (11), г. Киев (8), Харьковская область (7);

немецкий язык – Львовская область (46), г. Киев (31), Закарпатская область (24);

испанский язык – Львовская область (5), г. Киев (3), Днепропетровская и Киевская области (по 2 участника).

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Напомним, ранее в МОН заявили, что регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 года продлится с 1 февраля до 5 марта.