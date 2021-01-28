Пробное ВНО-2021: В МОН назвали регионы-лидеры по количеству участников
Всего на пробное ВНО зарегистрировались более 139 тысяч участников
В этом году наибольшее количество участников пробного внешнего независимого оценивания зарегистрировали в Киеве, Львовской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба МОН.
"По оперативным данным Украинского центра оценивания качества образования, наибольшее количество участников пробного внешнего независимого оценивания зарегистрировано в г. Киев – 12 770 человек, во Львовской и Харьковской областях – 12 252 и 10 725 человек соответственно", – говорится в сообщении.
По состоянию на 25 января общее количество лиц, которые завершили процесс регистрации в пробном ВНО (осуществили оплату услуг по проведению тестирования), составляет 139 071.
Перечень участников пробного ВНО, которые официально зарегистрированы, по областям:
- г. Киев – 12 770;
- Львовская область – 12 252;
- Харьковская область – 10 725;
- Днепропетровская область – 10 379;
- Одесская область – 8 491;
- Киевская область – 6 058;
- Винницкая область – 5 983;
- Ивано-Франковская область – 5 841;
- Полтавская область – 5 526;
- Хмельницкая область – 5 385;
- Волынская область – 4 906;
- Тернопольская область – 4 895;
- Ровненская область – 4 618;
- Житомирская область – 4 522;
- Сумская область – 4 174;
- Черкасская область – 4 032;
- Донецкая область – 3 862;
- Запорожская область – 3 823;
- Закарпатская область – 3 734;
- Черновицкая область – 3 356;
- Черниговская область – 3 269;
- Кировоградская область – 3 030;
- Херсонская область – 2 877;
- Николаевская область – 2 831;
- Луганская область – 1 762.
Как отмечается, для прохождения пробного ВНО выбраны следующие предметы:
- украинский язык и литература – г. Киев (2 903) Львовская область (2 755), Харьковская область (2 697);
- украинский язык – Днепропетровская область (982), г. Киев (870), Львовская область (748);
- история Украины – Днепропетровская область (714), г. Киев (711), Харьковская область (709);
- математика – г. Киев (4 057), Львовская область (3 263), Днепропетровская область (3 105);
- математика (задачи уровня стандарта) – г. Киев (947), Харьковская область (544), Днепропетровская область (532);
- физика – г. Киев (219), Харьковская область (139), Днепропетровская область(125);
- химия – Львовская область (122), г. Киев (94), Днепропетровская область (88);
- биология – Харьковская (379), г. Киев (373), Днепропетровская область (309);
- география – Харьковская (210), г. Киев (156), Днепропетровская область (114);
- английский язык – Львовская область (3 882), г. Киев (2 398), Харьковская область (2 064);
- французский язык – Черновицкая область (11), г. Киев (8), Харьковская область (7);
- немецкий язык – Львовская область (46), г. Киев (31), Закарпатская область (24);
- испанский язык – Львовская область (5), г. Киев (3), Днепропетровская и Киевская области (по 2 участника).
Напомним, ранее в МОН заявили, что регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 года продлится с 1 февраля до 5 марта.