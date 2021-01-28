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Пробное ВНО-2021: В МОН назвали регионы-лидеры по количеству участников

Фото из открытых источников

Всего на пробное ВНО зарегистрировались более 139 тысяч участников

В этом году наибольшее количество участников пробного внешнего независимого оценивания зарегистрировали в Киеве, Львовской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба МОН

"По оперативным данным Украинского центра оценивания качества образования, наибольшее количество участников пробного внешнего независимого оценивания зарегистрировано в г. Киев – 12 770 человек, во Львовской и Харьковской областях – 12 252 и 10 725 человек соответственно", – говорится в сообщении.

По состоянию на 25 января общее количество лиц, которые завершили процесс регистрации в пробном ВНО (осуществили оплату услуг по проведению тестирования), составляет 139 071.

Перечень участников пробного ВНО, которые официально зарегистрированы, по областям:

  • г. Киев – 12 770;
  • Львовская область – 12 252;
  • Харьковская область – 10 725;
  • Днепропетровская область – 10 379;
  • Одесская область – 8 491;
  • Киевская область – 6 058;
  • Винницкая область – 5 983;
  • Ивано-Франковская область – 5 841;
  • Полтавская область – 5 526;
  • Хмельницкая область – 5 385;
  • Волынская область – 4 906;
  • Тернопольская область – 4 895;
  • Ровненская область – 4 618;
  • Житомирская область – 4 522;
  • Сумская область – 4 174;
  • Черкасская область – 4 032;
  • Донецкая область – 3 862;
  • Запорожская область – 3 823;
  • Закарпатская область – 3 734;
  • Черновицкая область – 3 356;
  • Черниговская область – 3 269;
  • Кировоградская область – 3 030;
  • Херсонская область – 2 877;
  • Николаевская область – 2 831;
  • Луганская область – 1 762.

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Как отмечается, для прохождения пробного ВНО выбраны следующие предметы:

  • украинский язык и литература – г. Киев (2 903) Львовская область (2 755), Харьковская область (2 697);
  • украинский язык – Днепропетровская область (982), г. Киев (870), Львовская область (748);
  • история Украины – Днепропетровская область (714), г. Киев (711), Харьковская область (709);
  • математика – г. Киев (4 057), Львовская область (3 263), Днепропетровская область (3 105);
  • математика (задачи уровня стандарта) – г. Киев (947), Харьковская область (544), Днепропетровская область (532);
  • физика – г. Киев (219), Харьковская область (139), Днепропетровская область(125);
  • химия – Львовская область (122), г. Киев (94), Днепропетровская область (88);
  • биология – Харьковская (379), г. Киев (373), Днепропетровская область (309);
  • география – Харьковская (210), г. Киев (156), Днепропетровская область (114);
  • английский язык – Львовская область (3 882), г. Киев (2 398), Харьковская область (2 064);
  • французский язык – Черновицкая область (11), г. Киев (8), Харьковская область (7);
  • немецкий язык – Львовская область (46), г. Киев (31), Закарпатская область (24);
  • испанский язык – Львовская область (5), г. Киев (3), Днепропетровская и Киевская области (по 2 участника).

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Напомним, ранее в МОН заявили, что регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 года продлится с 1 февраля до 5 марта. 

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