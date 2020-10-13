Пробное ВНО-2021: Названа дата проведения

МОН определило даты ВНО в 2021 году Фото из открытых источников

Проведение пробного тестирование состоится в один день по всем предметам

Проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2021 году состоится 10 апреля, а регистрация будет проходить 5-19 января. Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

"Учитывая эпидемиологические угрозы в 2021 году, каждый участник/каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО", – говорится в сообщении.

Пробное тестирование 10 апреля состоится по таким предметам:

украинский язык;

украинский язык и литература;

история Украины;

математика;

биология;

география;

физика;

химия;

английский язык;

испанский язык;

немецкий язык;

французский язык.

Как сообщается, каждый участник сможет дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня на 2021 год и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в специальный сервис определения результатов.

"Результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будут обнародован на их информационных страницах 16 апреля 2021. Учитывая то, что некоторые учащиеся не имеют возможности постоянно посещать учебные заведения, Украинский центр оценивания качества образования совместно с ГС "Освитория" и МФ "Возрождение" планируют подготовить ряд видеорозьяснень к задачам пробного ВНО-2021", - сообщили в УЦОКО.

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Напомним, ранее Министерство образования и науки Украины утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) 2021 года, в котором определены даты проведения государственных экзаменов. Основная сессия ВНО-2021 в Украине продлится с 21 мая по 15 июня.