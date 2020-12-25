Проблемы церковного календаря: Новый и старый стиль

Епископ Белгородский Сильвестр Фото из открытых источников

Общественное мнение в последние месяцы привлекла тема календаря, пишет Сильвестр, епископ Белгородский, викарий Киевской Митрополии, ректор Киевской духовной академии и семинарии в свежем номере журнала "Печерський Благовісник".

"Последовавшая относительно этого вопроса дискуссия в который раз показала ангажированность и неподготовленность многих участников спора. Казалось бы, логично, что календарный вопрос должен решаться путем изучения календарной проблемы, однако в нашем случае звучали аргументы самого разнообразного характера: идеологические, культурологические, политические и даже экономические. В общем, все, что не имеет никакого отношения к календарю и никак не отражает реальную суть проблемы", – говорится в материале.

Там отмечено, что для начала следует обратиться к истории. Как известно, с развитием науки в XVI веке западные церковные ученые решили реформировать юлианский календарь, которым на то время пользовался весь христианский мир. В 1582 году при понтификате папы Григория XIII состоялась календарная реформа. В качестве причин реформы были выдвинуты астрономические неточности юлианского календаря.

Эта реформа первично касалась только гражданского календаря, однако ее следствием тут же оказался вопрос о вычислении празднования Пасхи, поскольку в рамках григорианского календаря стало невозможным применение так называемой традиционной православной пасхалии в том же объеме, что в юлианском. Таким образом, реформа календаря породила "проблему пасхалии".

Киево-Печерская Лавра

Новую пасхалию приняли все католические страны, а со временем и протестантские.

Введение григорианского календаря побудило к рассмотрению этого вопроса и в Поместных Православных Церквях, отмечает Сильвестр.

Для православного мира главным был не вопрос реформы календаря как такового, а вопрос вычисления даты празднования Пасхи с учетом календарных нововведений.

Православные сосредоточили внимание на том, что григорианский календарь делает невозможным реализацию постановлений Соборов о праздновании Пасхи.

Указание на календарные условия празднования Пасхи есть уже в седьмом Апостольском правиле и потом не раз повторяется в других канонических текстах.

"В этих правилах есть важное указание: Пасха не должна праздноваться раньше весеннего равноденствия.

Что имеется в виду? Авторитетный канонист XII века Феодор Вальсамон дает такое пояснение: "Мы празднуем Пасху… после того, как бывает весеннее равноденствие, и после 14-го дня первого месяца или первой луны марта месяца в эту именно седмицу, потому что тогда были и страдание, и Воскресение Христа".

Самое важное тут — указание на весеннее равноденствие. При григорианском календаре соблюдение этих условий празднования христианской Пасхи невозможно.

Конечно, можно предположить, что при написании канонов использовали неточные данные своего времени, соответственно, их можно исправить, исходя из уточненных астрономических вычислений. Но вся суть в том, что из текста правила и толкований на него как раз видно, что, несмотря на упоминания астрономические, правила пасхалии строятся не на научных данных (вернее, научные являются вторичными при составлении правил), а на идейных. Соблюдение этих канонических правил (то есть и соблюдение юлианского календаря) позволяет соблюсти условия для нахождения отрезка времени, согласующегося со всем евангельским повествованием о смерти и Воскресении Христа.

Можно долго говорить об истории календарной дискуссии в Поместных Православных Церквях, но остановимся на решении этого вопроса, к которому пришли в ХХ веке", – сказано в статье.

Сильвестр отмечает, что для православных было очевидно, что принять григорианский календарь в полной мере невозможно именно в силу указанных выше "пасхальных" аргументов. Тем не менее в XX веке была предпринята попытка реформирования с учетом григорианского календаря и православной пасхалии. Сербский астроном Милутин Миланкович предложил следующие изменения: принимается григорианский календарь и все праздники отмечаются по нему, и только Пасха — согласно юлианскому. Такой календарь получил наименование новоюлианский.

В 1923 году Константинопольский патриарх Мелетий IV (Метаксакис) созвал совещание (правда, на нем присутствовали представители далеко не всех Православных Церквей), на котором было решено внедрить новоюлианский календарь.

Многие Поместные Православные Церкви приняли этот календарь и живут по нему и сейчас, подчеркивает Сильвестр. "Однако не стоит забывать, что даже такое компромиссное решение вызвало новые разделения в Поместных Церквях. Таким образом, опасения некоторых иерархов по поводу того, что календарная реформа может соблазнить определенные церковные круги, оказались небеспочвенными. Вопрос о календаре не решен в полной мере и сейчас. Недавнее решение Синода Польской Православной Церкви, которая сначала использовала новоюлианский календарь, о переходе на юлианский календарь — лишнее подтверждение этому, как и тому, что юлианский календарь рано отправлять на задворки истории", – отмечает он в статье.

Юлианский календарь часть церковной литургической традиции. Как любая традиционная вещь, юлианский календарь может, а часто и является объектом критики. Однако именно эти традиционные вещи — составляющая культурно-религиозной самоидентификации.

"Вернемся к украинским реалиям. Как нам уже известно, недавние споры о праздновании Рождества в очередной раз разделили украинское общество. И в очередной раз показали, что, к сожалению, мы часто мыслим в категориях штампов и клише, порождениях того самого весьма "живучего" советского наследия. В целом, люди даже себе не отдают отчет в том, что сам по себе вопрос о дате празднования Рождества не есть изолированный отдельный вопрос. Что он может и должен быть рассмотрен только в контексте общего вопроса календарной реформы. А значит, что если перенести дату празднования Рождества, то нужно перенести даты всех иных (кроме Пасхи) православных праздников. Мне лично доводилось не раз отвечать на вопросы о календаре, и ни разу я не услышал сугубо календарного аргумента. Зато рекой лились аргументы, вроде: почему нам не праздновать Рождество как все в мире? Почему не отмечать Рождество вместе с Европой? И, наконец, мой любимый: почему Московский Патриархат против празднования Рождества 25 декабря? (!!!). Впрочем, как оказалось, не только Московский Патриархат не готов пойти на изменение даты празднования Рождества, но и его наиболее ярые оппоненты. У нас привыкли во всем видеть заговор, идеологию, тайный смысл. Такой подход — признак тоталитарного мышления и идеологической ангажированности. Дискуссии о дате Рождества лишний раз показали, что украинское общество в целом не готово уважать иные взгляды, мнения, желания другого человека. "Почему нам не праздновать Рождество как в Европе?" Здесь еще нужно разобраться, что значит "как в Европе", где традиционное Рождество — Christmas — давно уже трансформировалось в нечто X-mas, ничего не имеющего общего с христианством и заточенного на светскую сторону празднования. Как будто Церковь кому-то препятствует отмечать в такой манере. Но возникает встречный вопрос: "А почему бы нам не научиться уважать мнение другого человека как в Европе?" — а вместе с этим мнением права значительного числа верующих отмечать Рождество именно в тех традициях, которые характерны для нашей территории, включая календарную сторону.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в дискуссиях о календаре (впрочем, как и во всех других) нужно, прежде всего, определить правильные, не тупиковые направления развития дискуссии. К чему, собственно, она должна привести. И основополагающая задача богословов, канонистов и историков делать максимально известными для широкого круга все аспекты рассматриваемой темы. Также всегда стоит помнить, что Церковь при обсуждении чего бы то ни было не должна подгонять идеологическую базу под модные тренды", – резюмирует Сильвестр.