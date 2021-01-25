ПриватБанк выиграл дело в отношении 247 АЗС у структур Коломойского

Отделение Приватбанка Из открытых источников

Судья отменил постановление местного суда и постановление суда апелляционной инстанции

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка о праве вернуть банку 247 автозаправочных станций. Соответствующее сообщение размещено в Едином государственном реестре судебных решений.

В частности, судья отменил постановление местного суда и постановление суда апелляционной инстанции. Так, постановлением суда отменены решения о запрете ПриватБнка совершать действия по расторжению договоров лизинга и возврату объектов лизинга, которые сейчас находятся в пользовании на основании договоров аренды.

К слову, в 2016 году 15 компаний, связанных с бывшими владельцами ПриватБанка, заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от банка 247 автозаправочных станций.

В дальнейшем эти компании передали АЗС в аренду 38 компаниям-операторам, которые выступили истцами по этому делу.

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Напомним, ранее в Израиле окружной суд Тель-Авива принял решение о рассмотрении в полном объеме иска ПриватБанка против его бывших владельцев и других ответчиков на 600 млн долларов, а также отклонил ходатайство Israel Discount Bank.