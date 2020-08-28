Пристайко анонсировал крупный контракт на поставки летального оружия из Британии

Вадим Пристайко Фото из открытых источников

Контракт предусматривает приобретение летального оружия в Британии, а также его производство в Украине и локализацию

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал крупный контракт на поставку летального оружия в Украину из Соединенного Королевства. Об этом он сообщил в интервью "Европейской правде".

По словам Пристайко, Украина рассчитывает в ближайшее время получить реальную военную помощь от Британии, в том числе крупный контракт на летальное оружие.

"Британский трек - уникальный. Он сейчас становится все более важным, и не только для Украины. Это также наш очень важный партнер по безопасности, от которого, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем получить реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил", – отметил дипломат.

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В частности, Пристайко подчеркнул, что речь идет не только о приобретении летального оружия в Британии, но и о его производстве в Украине и локализации. В то же время посол подчеркнул, что вопрос локализации - это позиция украинского правительства, которая, по его словам, справедлива.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на новое вооружение представителям Вооруженных сил Украины. Кроме этого, глава государства отметил необходимость переоснащения украинского войска, принятие на вооружение новейших боевых систем и приведение органов военного управления к стандартам НАТО.