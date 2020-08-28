live
Новости » Общество Читати новину українською

Пристайко анонсировал крупный контракт на поставки летального оружия из Британии

Вадим Пристайко

 Фото из открытых источников

Контракт предусматривает приобретение летального оружия в Британии, а также его производство в Украине и локализацию

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал крупный контракт на поставку летального оружия в Украину из Соединенного Королевства. Об этом он сообщил в интервью "Европейской правде". 

По словам Пристайко, Украина рассчитывает в ближайшее время получить реальную военную помощь от Британии, в том числе крупный контракт на летальное оружие.

"Британский трек - уникальный. Он сейчас становится все более важным, и не только для Украины. Это также наш очень важный партнер по безопасности, от которого, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем получить реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил", – отметил дипломат. 

Новости по теме: ВСУ получили на вооружение ракетный комплекс "Нептун"

В частности, Пристайко подчеркнул, что речь идет не только о приобретении летального оружия в Британии, но и о его производстве в Украине и локализации. В то же время посол подчеркнул, что вопрос локализации - это позиция украинского правительства, которая, по его словам, справедлива.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на новое вооружение представителям Вооруженных сил Украины. Кроме этого, глава государства отметил необходимость переоснащения украинского войска, принятие на вооружение новейших боевых систем и приведение органов военного управления к стандартам НАТО.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

В Киеве задержали двух наркодилеров и изъяли марихуаны на 15 млн гривен В Киеве и Виннице проходят обыски в помещениях "Укрзализныци" В Харькове задержали иностранца, наладившего продажу огнестрельного оружия Обыски в Закарпатской ОГА: Полицейские раскрыли детали дела, в рамках которого подозревают чиновников
Loading...

программы канала ZIK

Мирный процесс на Донбассе. Прорыв или напрасные надежды? |
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с активистами | Ток-шоу
Нападение на автобус под Харьковом. Заявления Саакашвили | Геннадий Москаль | Ток-шоу