"Прислушиваюсь к аргументам специалистов": Шкарлет напомнил, от чего зависит возвращения школьников за парты

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Чиновник выступает за возвращение младших классов в школы после снятия карантинных ограничений

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что возвращение к привычному формату обучения в школах будет зависеть от благоприятности эпидемической ситуации. Об этом чиновник сообщил в Telegram.

По словам Шкарлета, что он считает целесообразным возврат младших классов в школы после завершения карантинных ограничений. А для старшеклассников при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в Украине будет приемлемой смешанная форма обучения.

При этом чиновник добавил, что принятие окончательных решений по этому вопросу не зависит от одного лица, например, министра образования и науки или министра здравоохранения. "Я полностью разделяю позицию и прислушиваюсь к аргументам специалистов, эпидемиологов, врачей, рекомендации которых основываются на мониторингах эпидемической ситуации в стране", – написал Шкарлет.

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Ранее сообщалось, что в Госпродпотребслужбе Киева заявили о необходимости возобновления обучения в учебных заведениях для детей до 10 лет. По словам главы Службы, дети такого возраста не являются движущей силой эпидпроцесса.