Принуждение носить школьную форму нарушает права учащихся, - образовательный омбудсмен

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По его словам, хуже всего то, что к ученикам начинают применять наказание

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что принуждение к ношению обязательной школьной формы нарушает права учеников. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Локдаун завершился - и вновь обострилась давняя проблема в школах - принуждение к обязательному ношению школьной формы. Служба образовательного омбудсмена получает обращение от соискателей образования и их родителей о том, что педагоги или администрация учебного заведения заставляют учащихся носить обязательную школьную форму (еще и соответствующего фасона и цвета)", - отметил Горбачев.

Он также уточнил, что необходимо различать термины "школьная одежда (одежда для школы)" от "обязательной школьной формы", поскольку вокруг них часто возникает путаница.

По словам омбудсмена, одежда для школы - это свободный выбор ребенка и/или его родителей, а единственными требованиями к такой одежде являются опрятность, удобство, соответствие сезону.

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"Все. Любые требования по стилю, цвету или другим атрибутам школьной одежды недопустимы и незаконны", - подчеркнул Горбачев.

Что касается обязательной школьной формы, то это принципиально другое. Это форма (униформа), одинаковый для всех (парней и девушек соответственно) образец одежды.

"Сразу могу предположить, что комментаторы этого текста могут упрекнуть меня, что школьная форма - это не самая сложная проблема в нашем образовании. С этим можно было бы согласиться, если бы не то, что обязательная школьная форма очень часто становится поводом для буллинга, дискриминации, издевательств и унижений. А это уже очень опасно, поскольку обязательная школьная форма не только лишает ребенка права на индивидуальность и самовыражение, но и санкции за ее "несоблюдение" наносят ребенку серьезных моральных травм, которые могут остаться на всю жизнь. Поэтому эту тему я считаю крайне важной", - подытожил образовательный омбудсмен.

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Напомним, накануне Министерство образования и науки призвало руководителей детских садов и школ быть готовыми в период осложнения погодных условий организовать обучение в дистанционной форме.