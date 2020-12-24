Принц Гарри и Меган Маркл представили традиционную рождественскую открытку

Принц Гарри и Меган Маркл Фото из открытых источников

Супруги показали подросшего сына Арчи

Супруги принц Гарри и Меган Маркл хоть и вышли из королевской семьи, не оставили традицию и представили ежегодную рождественскую открытку. Однако, поскольку пара отказалась от своего Instagram, их довольно необычную открытку опубликовал на своей странице благотворительный фонд Mayhew, который помогает животным.

На рождественской открытке, вместо привычных снимков Меган и Гарри, показали нарисованное изображение их жизни в Калифорнии (США).

На рисунке изображены супруги с сыном Арчи и двумя собаками в роскошном саду своей новой резиденции в Санта-Барбаре.

Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл Instagram/Mayhew

"В этом году мы, как семья, сделали пожертвования в несколько благотворительных организаций. От местной калифорнийской организации, которая помогает бездомным семьям найти приют, в два наших британских патронажа: один из которых поддерживает животных, а другой, Мемориальный фонд, который помогает растить детей и бороться с бедностью в Уганде", - говорится в заметке к открытке.

По словам представителя семьи, рисунок был написан на основе снимка, сделанного матерью Меган - Дорией в начале декабря, передает Daily Mail.

"Маленькая рождественская елка и самодельные украшения были выбраны Арчи, и дерево будет пересажено после праздников", - добавил представитель.

Поклонники пары засыпали семью комплиментами, относительно открытки согласившись с тем, что она очень отличается от других.

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Напомним, ранее жена принца Гарри Меган Маркл, призналась, что у нее случился выкидыш весной этого года после того, как супруги переехали в США. Герцогиня Сассекская почувствовала сильную боль в животе, когда меняла сыну подгузник.