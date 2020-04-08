Приложение "Дія": Электронный студенческий стал доступным для пользования
Электронная версия студенческого билета имеет такую же юридическую силу, что и пластиковая
С сегодняшнего дня электронный студенческий стал доступным для всех студентов в приложении "Дія".
Об этом сообщается на официальной странице Минцифры в Facebook.
Отмечается, что более трех недель 10 тысяч студентов тестировали его.
Теперь е-студенческим можно пользоваться как и обычным, ведь электронная версия имеет такую же юридическую силу, что и пластиковая.
Сейчас студенты могут скачать приложение "Дія" в App Store или Google Play или просто обновить его, если оно уже есть, и проверить отражается ли е-студенческий.
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С е-студенческим можно:
- Получить 50-процентную скидку на проезд в плацкартных вагонах, а также совершить посадку на поезд;
- Зарегистрироваться на рейс в пределах страны;
- Воспользоваться скидками в музеях и других государственных учреждениях в сфере культуры: это могут быть кинотеатры, развлекательные центры и торговые компании;
- Получить скидку на проезд в коммунальном общественном городском или пригородном транспорте;
- В некоторых учебных заведениях е-студенческим можно будет воспользоваться как читальным билетом в библиотеке.
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Напомним, ранее сообщалось, что Минцифры запустило 27 публичных услуг онлайн на портале "Дія".