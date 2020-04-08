Приложение "Дія": Электронный студенческий стал доступным для пользования

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Электронная версия студенческого билета имеет такую же юридическую силу, что и пластиковая

С сегодняшнего дня электронный студенческий стал доступным для всех студентов в приложении "Дія".

Об этом сообщается на официальной странице Минцифры в Facebook.

Отмечается, что более трех недель 10 тысяч студентов тестировали его.

Теперь е-студенческим можно пользоваться как и обычным, ведь электронная версия имеет такую же юридическую силу, что и пластиковая.

Сейчас студенты могут скачать приложение "Дія" в App Store или Google Play или просто обновить его, если оно уже есть, и проверить отражается ли е-студенческий.

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С е-студенческим можно:

Получить 50-процентную скидку на проезд в плацкартных вагонах, а также совершить посадку на поезд;

Зарегистрироваться на рейс в пределах страны;

Воспользоваться скидками в музеях и других государственных учреждениях в сфере культуры: это могут быть кинотеатры, развлекательные центры и торговые компании;

Получить скидку на проезд в коммунальном общественном городском или пригородном транспорте;

В некоторых учебных заведениях е-студенческим можно будет воспользоваться как читальным билетом в библиотеке.

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Напомним, ранее сообщалось, что Минцифры запустило 27 публичных услуг онлайн на портале "Дія".