Приличные "минусы": Прогноз погоды на начало недели

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Ближайшей ночью местами прогнозируют до -27 градусов по Цельсию

В Украине в понедельник, 18 января, ожидается морозная погода, а температура воздуха днем составит до -14 градусов по Цельсию. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

Отмечается, что ближайшей ночью в большинстве регионов будут приличные "минусы" от 16 до 23 градусов мороза, а местами даже от -22 до -27 градусов по Цельсию.

Днем завтра ожидается в среднем от 9 до 14 градусов ниже нуля. В то же время в южной и юго-западной частях Украины днем прогнозируют от -6 до -12 градусов.

При этом в Украине в понедельник большого снега не предвидится, однако осадки возможны в Крыму и Приазовье, а также незначительный снег на западе и севере.

Прогноз погоды на 18 января 2021 года Укргідрометцентр

В столице 18 января также без существенных осадков, но столицу накроют облака, поэтому может появиться небольшой снег, а вот на дорогах предупреждают о гололедице. Температура за окном днем составит -12-15 градусов по Цельсию.

Что касается вторника, 19 января, то в Украине еще будут доминировать морозы, но теплый воздух уже начнет оттеснять низкие градусы. В частности, в западных регионах прогнозируют ослабление морозов.

На следующий день потепление распространится восточнее, а уже в четверг синоптики прогнозируют оттепель на значительной территории Украины и появление "плюсов".

Прогноз погоды на 19 января 2021 года Фото: Укргідрометцентр Прогноз погоды на 20 января 2021 года Фото: Укргідрометцентр

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Напомним, недавно по всей территории Украины из-за резкого похолодания заявили о развертывании сети пунктов обогрева. Также планировались мероприятия по оказанию помощи незащищенным слоям населения, чтобы избежать их обморожения.