Прикрываются видео с президентом: киберполиция предупредила украинцев о новой мошеннической схеме

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С начала декабря 2020 года к киберполиции поступило уже около 100 обращений пострадавших от таких схем

Киберполиция предостерегает от мошенничества под видом государственных выплат. Злоумышленники в сети Интернет выманивают деньги у граждан под видом предоставления государственных компенсационных выплат, передает пресс-служба киберполиции.

Отмечается, что злоумышленники размещают видео, где Президент Украины рассказывает о выплатах материальной помощи предпринимателям в размере 8 тысяч гривен. В описании к видео мошенники размещают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты. При этом авторы видео утверждают, что такую материальную помощь может получить каждый.

"На странице по ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег. Однако в дальнейшем мошенники просят оплатить услуги юриста за оформление заявления, получение электронной подписи, прохождение идентификации и тому подобное. В основном для этого используют встроенный чат-бот. После выполнения таких действий граждане не только переводят деньги за несуществующие услуги, но и передают персональные данные аферистам", - говорится в сообщении.

Киберполиция призвала граждан быть бдительными и посоветовала:

- получать информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников;

- не переходить по сомнительным ссылкам;

- не сообщать конфиденциальную информацию посторонним;

- если же личная (персональная) информация разглашена, обратиться в банк и заблокировать карту;

- в случае подозрения мошеннических действий-немедленно сообщать правоохранительные органы.

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