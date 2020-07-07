Прикрывались модельным агентством: В Винницкой области задержали супругов по подозрению в съемке детской порнографии

Фото и видео полураздетых детей делали в частном доме и продавали в сети

Обыск дома, где снимали детскую порнографию Национальная полиция Украины в Винницкой области

В Винницкой области семейную пару подозревают в изготовлении и распространении материалов, содержащих детскую порнографию. Об этом сообщила Нацполиция Винницкой области.

Отмечается, что 35-летний гражданин Австрии и его 22-летняя жена в течение трех лет, вероятно, снимали и продавали в Интернете порно с участием детей. По словам правоохранителей, супруги под видом детской модельной студии делали фото и видео полураздетых детей без согласия родителей.

В полиции отмечают, что готовы материалы злоумышленники выкладывали на закрытых сайтах, где продавали порно иностранцам за электронную валюту, которую впоследствии конвертировали в гривны. Специалисты экспертно-криминалистического центра сделали заключение, что продукция содержит признаки детской порнографии.

Материалы изъятой порнографии с участием детей Национальная полиция Украины в Винницкой области

Из дома подозреваемых изъяли мобильные телефоны, компьютеры и другие вещественные доказательства. В полиции открыли уголовное производство по статье "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". Если вина супругов будет доказана, им грозит до 12 лет заключения.

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