Приходи ко мне чаще во снах: В семье Насти Каменских произошла трагедия

Настя Каменских с родителями Instagram

Мужчина ушел из жизни в возрасте 81 год

В семье украинской певицы Насти Каменских произошло трагическое событие – умер ее отец Алексей Иосифович Жмур. Об этом Каменских написала в Instagram и поделилась трогательным видео с папой.

"Я любима пап...Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!",- написала Настя Каменских под видео.

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Алексей Жмур – украинский спортсмен и музыкант. В молодости он был капитаном команды "Динамо" по волейболу, а впоследствии концертным директором хора имени Г. Веревки. Одной из участниц хора была мать Насти Каменских – Лидия. На момент смерти мужчине был 81 год.

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