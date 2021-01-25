live
Новости » Общество Читати новину українською

Приходи ко мне чаще во снах: В семье Насти Каменских произошла трагедия

Настя Каменских с родителями Instagram

Мужчина ушел из жизни в возрасте 81 год

В семье украинской певицы Насти Каменских произошло трагическое событие – умер ее отец Алексей Иосифович Жмур. Об этом Каменских написала в Instagram и поделилась трогательным видео с папой. 

"Я любима пап...Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!",- написала Настя Каменских под видео.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация вот NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Алексей Жмур – украинский спортсмен и музыкант. В молодости он был капитаном команды "Динамо" по волейболу, а впоследствии концертным директором хора имени Г. Веревки. Одной из участниц хора была мать Насти Каменских – Лидия. На момент смерти мужчине был 81 год.

Новости по теме: Умер один из самых влиятельных продюсеров в истории поп-музыки Фил Спектор

Напомним, недавно ушел из жизни 72-летний бывший форвард футбольного клуба "Шахтер" Александр Васин, ставший одним из 33 лучших футболистов СССР.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В России на митингах задержали более трех тысяч человек, каждый десятый – ребенок "Северный поток-2" может подорвать доверие к Германии, — украинский посол "Украина решительно осуждает": МИД отреагировал на задержание протестующих в России Число задержанных на акциях протеста в России превысило две тысячи

программы канала ZIK

Трагедия в Харькове. Шокирующие платежки. Реформа школы. Байден - президент | Детали недели | 23.01.21
Завышенные тарифы. Майдан. Трагедия в Харькове. Реинтеграция Донбасса | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Пожар в Харькове. Тарифные протесты. ВР возвращается к работе | Детали дня | 22.01.21
Фальсификация коронавірусних справок. Компенсации для врачей | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Николай Азаров | Ток-шоу