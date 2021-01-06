Приготовление кутьи для украинцев за год подорожало на 15%

Рolit Іnfo

По подсчетам экспертов, 1,5 кг кутьи будет стоить 96 гривен

Эксперты Экономического дискуссионного клуба подсчитали стоимость приготовления кутьи на семью по традиционному рецепту в 2021 году. В частности, украинцы должны оплатить на 15% больше, чем в прошлом году, сообщает "ПроАгро Групп".

Согласно сообщению, по киевским ценам, хозяйкам приготовление 1,5 кг кутьи на семью в Сочельник будет стоить 96 гривен, или около 16 гривен на порцию 250 граммов. А на приготовление узвара (без добавления сахара) ориентировочно необходимо будет потратить еще 28 гривен.

"Если сравнивать с январем 2020 года, то стоимость кутьи выросла почти на 15%, за счет подорожания практически всех ингредиентов блюда. Стоимость компота на грядущее Рождество обойдется на 10% дороже, чем годом ранее, вследствие подорожания традиционных для Украины сухофруктов (груш и яблок)", - отметили в Экономическом дискуссионном клубе.

Но кроме кутьи и узвара в Сочельник на столе должны присутствовать еще 10 постных блюд из овощей, круп, рыбы и грибов. А Рождественское утро должно ознаменоваться многообразием блюд из мяса, молока и яиц.

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Напомним, ранее бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала советы относительно праздничных блюд, в частности - рождественской кутьи. Что нужно делать во время ее приготовления, чтобы блюдо было полезным, читайте здесь.