Приготовление борща войдет в культурное наследие Украины

Кроме этого, в перечень войдет технология создания клембовской рубашки "с цветком"

Культура приготовления украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины по рекомендации Экспертного совета при Министерстве культуры и информационной политики. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Традиции, живые проявления нематериальной культуры являются важным компонентом кросс-культурного диалога поколений. Они играют большую роль в формировании национального мировоззрения.

В условиях растущей глобализации-это одно из условий сохранения культуры для последующих поколений. Рад, что подлинный процесс приготовления борща теперь официально станет признанным достоянием украинских традиций".

Кроме приготовления борща в национальный перечень войдут:

- Технология создания клембовской рубашки "с цветком";

- Пасхальное гуляние "водить Володара" в селе Роскошовка Теплицкого района Винницкой области;

- Борщевская народная вышивка;

- Карпатское лижникарство.

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Ранее сообщалось, что Министерство культуры внесло гуцульские колядки и "плесы" Верховинского района Ивано-Франковской области в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.