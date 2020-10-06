Приготовление борща войдет в культурное наследие Украины
Кроме этого, в перечень войдет технология создания клембовской рубашки "с цветком"
Культура приготовления украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины по рекомендации Экспертного совета при Министерстве культуры и информационной политики. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
"Традиции, живые проявления нематериальной культуры являются важным компонентом кросс-культурного диалога поколений. Они играют большую роль в формировании национального мировоззрения.
В условиях растущей глобализации-это одно из условий сохранения культуры для последующих поколений. Рад, что подлинный процесс приготовления борща теперь официально станет признанным достоянием украинских традиций".
Кроме приготовления борща в национальный перечень войдут:
- Технология создания клембовской рубашки "с цветком";
- Пасхальное гуляние "водить Володара" в селе Роскошовка Теплицкого района Винницкой области;
- Борщевская народная вышивка;
- Карпатское лижникарство.
Ранее сообщалось, что Министерство культуры внесло гуцульские колядки и "плесы" Верховинского района Ивано-Франковской области в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.