"Приезд отчаяния": Под Кабмином аграрии из разных регионов требуют компенсировать убытки из-за засухи

Акция протеста аграриев под КМУ Скриншот видео

Никаких компенсаций еще с апреля фермеры пока не получили

Под стенами Кабинета министров Украины сотни аграриев собрались на акцию протеста – люди требуют выделить помощь тем хозяйствам, которые пострадали вследствие засушливой погоды.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил корреспондент Сергей Гильди.

К акции присоединились аграрии из разных регионов Украины – не только из Одесской области, но и Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Ровенской областей, Волыни.

Как отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, сегодняшняя акция – это "приезд отчаяния". По его словам, с апреля, когда был подсчитан ущерб от засухи, которые понесли хозяйства, никаких компенсаций не было.

"Мы обращались к Кабинету министров и к Верховной Раде, профильному комитету для того, что на те убытки, которые понесли аграрии, можно было выделить средства для того, чтобы люди могли заплатить налоги и могли заплатить за работу. Фактически и социальная сфера, которую они удерживают в селах, могла жить. Но этого не происходит. Мы сегодня приехали с определенным перечнем предложений Кабмину, дальше мы пойдем к Офису президента, как, собственно, это можно было бы сделать. Один из факторов, о котором мы говорим, где взять средства, это мы сегодня обращаемся к Верховной Раде Украины проголосовать за законопроект 3131, чтобы вывести тех "теневиков", которые работают нелегально, не платят налоги за землю, чтобы они за это заплатили деньги. Эти средства появятся, чтобы можно было компенсировать аграриям и всем пострадавшим от засухи", – отметил Денис Марчук.

Кроме того, говорит он, частично можно выделить средства аграриям и из Резервного фонда государственного бюджета.

Денис Марчук добавил, что диалог с Кабмином происходит, однако конкретных шагов для выплаты пострадавшим хозяйствам пока нет.

Напомним, в мае в Министерстве экономики предлагали спасать аграриев из-за засухи в Одесской области, которая погубила 80% посевов, дотациями и выделением субвенций.

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