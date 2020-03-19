Придерживаются ли правил карантина пассажиры маршруток и какова ситуация в аэропорту, – инспекция ZIK

Валерия Бабич Фото - скриншот

Пассажиры жалуются, что в общественном транспорте "целая толпа – и без масок"

В столичных маршрутках стало больше пассажиров, которые пользуются масками, однако правила по ограничению количества – до 10 человек в салоне и до 20 человек в троллейбусах – не соблюдаются.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщила корреспондентка Валерия Бабич.

Пассажиры жалуются, что в общественном транспорте "целая толпа – и без масок". Некоторые говорят, что случалось такое, что их не впускали в автобус. Люди также жалуются на то, что найти медицинские маски в аптеках сейчас невозможно.

Как отметила Валерия Бабич, поведение водителей удивило – заметив на остановке представителей СМИ, те не останавливали транспортное средство, поскольку в салоне было больше 10 человек, и курсировали дальше.

А корреспондент Владислав Кондратенко, который утром находился в аэропорту "Борисполь", заметил, что многие пассажиры пользуются масками, однако есть и такие, которые не пользуются средствами защиты. Владислав Кондратенко рассказал, что в аэропорту находится семья, где отец и ребенок являются гражданами иностранных государств, а мать – украинка, поэтому ей, в отличие от мужа и ребенка, не позволяют покинуть страну.

Корреспондент рассказал, что в аэропорту образовалась целая очередь, люди бились в истерике, потому что не могли вернуться домой.

Напомним, по состоянию на утро, 19 марта, в мире зарегистрировано более 218 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19. Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса от центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Как сообщалось, в Украине зафиксировано 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.