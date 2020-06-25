Президент вручил ключи от нового жилья пострадавшим от взрыва на Позняках: Люди спрашивали, без газа ли эти квартиры

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Владимир Зеленский заверил, что тратиться на ремонт жильцам не придется

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ключи от нового жилья семьям, которые остались без крыши над головой в результате взрыва газа в многоэтажке на Позняках в столице.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

Пока ключи вручили 12 семьям. Как сообщил Владимир Зеленский, всем остальным, кто нуждается в жилье, сертификаты предоставят в течение месяца, когда его достроят. Он добавил, что речь идет о новые помещениях. Президент отметил, что ремонт в этих квартирах будет сделан, поэтому жильцам не придется тратиться на это.

Во время вручения ключей одна из жительниц спросила у президента, не являются ли фейком документы, которые она получила. Владимир Зеленский успокоил женщину: "Это не фейк. Это новое жилье". Кроме того, женщина поинтересовалась, без газа ли новая квартира. Ей сообщили, что в новом доме есть электрические плиты.

Напомним, 21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в доме, повлекший частичное разрушение нескольких этажей. По данным ГСЧС, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси.

Почти сразу Национальная полиция Украины начала проводить неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые в Киеве обслуживали дом, где произошел взрыв.

Вечером в СМИ появилась информация, что причиной взрыва могла стать халатность работника газовой компании при замене счетчиков, которая осуществлялась незадолго до трагедии.

Ночью 23 июня спасатели нашли тело пятого погибшего в результате взрыва в доме на столичных Позняках.