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Президент сдал повторный тест на коронавирус, результат - положительный

Владимир Зеленский Офис президента

Впрочем он заявил об улучшении самочувствия

Президент Владимир Зеленский заявил, что результат его повторного теста на COVID-19 оказался положительным. Об этом он рассказал на своем Facebook.

"Мой повторный тест, к сожалению, пока положительный, однако я продолжаю ежедневно работать, это моя работа, и единственная разница - я работаю не на Банковой, а на улице Академика Заболотного", - отметил Зеленский, который находится в больнице "Феофания".

В то же время он рассказал, что снова чувствует запахи, силы также возвращаются, а температура тела снижается.

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Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусной болезнью COVID-19. В ОПУ сразу же отметили, что глава государства пошел на самоизоляцию и будет работать дистанционно. 

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирус COVID-19, находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".

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