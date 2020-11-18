Президент сдал повторный тест на коронавирус, результат - положительный

Впрочем он заявил об улучшении самочувствия

"Мой повторный тест, к сожалению, пока положительный, однако я продолжаю ежедневно работать, это моя работа, и единственная разница - я работаю не на Банковой, а на улице Академика Заболотного", - отметил Зеленский, который находится в больнице "Феофания".

В то же время он рассказал, что снова чувствует запахи, силы также возвращаются, а температура тела снижается.

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусной болезнью COVID-19. В ОПУ сразу же отметили, что глава государства пошел на самоизоляцию и будет работать дистанционно.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирус COVID-19, находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".