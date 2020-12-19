Президент и первая леди получили Вифлеемский огонь

Супруги Зеленские встретились с представителями скаутских организаций Офис президента Украины

Символический огонь супругам Зеленских доставили представители скаутских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская получили Вифлеемский огонь от представителей скаутских организаций. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ходе встречи участники Национальной организации скаутов Украины и Ассоциации гайдов Украины поздравили Владимира Зеленского и его жену и поблагодарили за возможность встретиться.

Новости по теме: На границе с Польшей состоялась торжественная передача Вифлеемского огня мира

В свою очередь президент поздравил всех скаутов и их семьи с грядущими праздниками и пожелал мира.

"Мне особенно понравились ваши слова о том, что обязательно после темноты наступает утро. Поэтому всем вам и каждому украинцу желаем в следующем году постоянного ощущения светлого, теплого, важного для всех нас утра", - отметил глава государства.

Также президентская чета пообщалась с участниками встречи и вручила им памятные подарки.

Президенту и первой леди вручили Вифлеемский огонь Офис президента Украины

Напомним, недавно представители Национальной скаутской организации "Пласт" доставили во Львов Вифлеемский огонь мира.