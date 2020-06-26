Прежде чем сравнивать Украину с Сингапуром или Британией, приблизьте ее к их условиям, – Влащенко о скандале с Третьяковой

Журналистка и телеведущая Наташа Влащенко ZIK

Журналистка отметила большую ответственность политиков за сказанное

Чем бы не завершилась ситуация с скандалом для народного депутата Галины Третьяковой, она должна думать, что говорит.

Об этом в программе "Инсайды недели с Влащенко" на телеканале ZIK заявила журналистка, телеведущая Наташа Влащенко.

Наташа Влащенко напомнила о скандале, который разгорелся после обнародования видео, на котором зафиксировано, как народный депутат фракции "Слуги народа", председатель комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются "дети низкого качества". Журналистка констатировала, что мнения в обществе разделились.

"Но я хочу сказать одно: люди, которые занимаются политикой или являются чиновниками, то есть люди, которые являются представителями народа в государственном аппарате, они должны вообще-то думать, что они делают... Ответственность немного другая. Почему говорят, что прежде, чем выходить из бизнеса в политику, с государственной службы, еще откуда-то, нужно триста раз подумать, готовы ли вы все время быть в напряжении, думать, что вы формулируете, как вы формулируете, потому что ваши слова воспринимаются как слова представителей власти. И поэтому, конечно же, слова Третьяковой так обидели всех, потому что какие-то эксперты сразу начали апеллировать к опыту Великобритании или Сингапура в соцполитике, сразу начали говорить о том, что прежде, чем сравнивать нас с Сингапуром, с Великобританией, как это делает госпожа Третьякова, надо хотя бы немножко приблизить Украину к тем условиям, в которых живут, например, в Британии, к тем зарплатам, к сервисному обслуживанию, к отношению к простому американцу, простому британцу и так далее", – отметила Наташа Влащенко.

Она подчеркнула: "Все рассуждения о передовом опыте меркнут перед вопросами - а есть ли у наших граждан гарантированный доход, а есть ли у наших граждан гарантированное медобслуживание, а есть ли у наших граждан гарантированная поддержка государства, например, если они не могут найти работу?".

Наташа Влащенко резюмировала, что, чем бы не завершилась эта ситуация для Галины Третьяковой, она должна думать, что говорит.

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Напомним, народный депутат фракции "Слуги народа", председатель комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

Как сообщают СМИ, президент Украины Владимир Зеленский требует от Галины Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам соцполитики из-за скандальных высказываний.