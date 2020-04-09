Прежде чем перекладывать ответственность на врачей, защитите их, – Тодуров

Борис Тодуров Фото - скриншот

Институт сердца уже 3 месяц готовится к приему больных на коронавирус, но еще ни разу не получал от государства ни масок, ни перчаток, ни защитных костюмов

Сегодня перекладывать ответственность с государственных плеч на плечи врачей – это не честно. Вы сначала защитите этих врачей.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил директор Института сердца, украинский кардиохирург Борис Тодуров.

Тодуров отметил, что Институт сердца уже 3 месяц готовится к приему больных коронавирус, но еще ни разу не получал от государства ни масок, ни перчаток, ни защитных костюмов. По его словам, все, что приготовила больница – спонсорская помощь.

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"Поэтому, когда кто-то спрашивать у главного врача, начальника, а почему вы там не готовы, или почему вы не работаете по протоколу, то сначала он должен отчитаться, что вы дали этому начальнику для того, чтобы этот протокол был выполнен. Поэтому сегодня перекладывать ответственность с государственных плеч на плечи врачей – это не честно. Вы сначала защитите этих врачей", – подчеркнул Тодуров.

Гость ток-шоу также напомнил, что зарплата украинских врачей и медсестер сегодня мизерная.

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"Вчера я занес министру доклад. Средняя зарплата медсестры в Институте сердца, который готовится массово принимать этих больных, – 4400 гривен. Средняя заплата врача – 5800 гривен. Мы подготовили 30 мест для больных COVID. Чтобы обслуживать одного больного нужно 30 костюмов на день. О перчатках, масках, капельницах я уже не говорю. А антибиотики! Чтобы заинтубирувать больного, это также не просто. Нужен кислород, наркотики, больного нужно поддерживать в полусонном состоянии, нужны отдельные препараты. Необходима трубка интубацыонная, ее нужно изменять, нужно иметь специальные катетеры, нужны устройства. Вот вся эта инфраструктура в большинстве больницах отсутствует. То есть всей этой инфраструктуры и управленческой вертикали сегодня нет. Мы об этом должны говорить", – добавил кардиохирург.

Напомним, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели.

Как сообщалось, премьер’премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания Кабинета министров Украины 8 апреля заявил, что разговор о вероятном ослаблении карантинных мероприятий можно будет вести не раньше чем в мае.