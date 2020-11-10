Премьер-министр: "Карантин выходного дня" - это возможность

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Премьер считает, что "карантин выходного дня" позволит работать украинской экономике в обычном режиме

Так называемый карантин выходного дня позволит снизить рост больных на коронавирус и зафиксировать их на текущем уровне. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Україна 24".

Премьер считает, что "карантин выходного дня" позволит работать украинской экономике в обычном режиме, без ограничений в будни.

"Локдаун выходного дня - это возможность, не останавливая экономику в рабочее время, остановить вот этот геометрический рост пандемии и зафиксировать его хотя бы на текущем уровне. Локдаун на две недели ничего не даст, по расчетам он должен быть минимум три недели", - сказал Шмыгаль.

В то же время такие меры предоставят возможность остановить заболеваемость на текущем уровне и избежать коллапса медицинской системы.

"Это не даст падения, но поможет зафиксировать заболеваемость на одном уровне и позволит медицинской системе обрабатывать то количество больных, которое будет поступать", - добавил Шмыгаль.

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Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения заболеваемости коронавирусом COVID-19. В частности, он отметил, что Минздрав будет просить Кабинет министров усилить карантинные ограничения в стране.

Позже Максим Степанов рассказал, что во время "карантина выходного дня" ограничения будут более жесткими. На выходные предполагается закрытие развлекательных центров, театров, кинотеатров, фитнес-залов.

Кроме того, он сообщал, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня" уже с этой недели, 14-15 ноября.