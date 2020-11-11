Прекращение плановых операций - оправданная мера, ведь медиков хотят использовать для помощи "ковидным" пациентам, - Амосова

Хорошая новость в том, что не прекращаются ургентные госпитализации и обследования онкологических пациентов, отметила эксперт

Важной частью прекращение плановых операций есть использование врачей и медсестер для помощи пациентам, которые заболели COVID-19.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила врач-кардиолог, профессор Екатерина Амосова.

"Цель внедрения этого мероприятия (запреты на проведение плановых операций в больницах, - ред.) со стороны правительства понятна: не хватает коек и медиков. Поэтому важной частью прекращения этих плановых операций является также использование врачей и медсестер для помощи ковидным пациентам. И это надо признавать также", – отметила Екатерина Амосова.

Вместе с тем она отметила, что таким образом чиновники компенсируют то, что они не сделали летом – не подготовили медицинские учреждения для борьбы с коронавирусом.

"Сейчас они компенсируют свое бездействие за счет частично украинских пациентов. И это надо четко понимать", – подчеркнула врач-кардиолог.

Однако такую практику по прекращению плановых операций, продолжила Екатерина Амосова, сегодня используют и другие страны мира.

"Такая практика есть в других странах. Но частично. Например, сейчас в Великобритании одна крупная государственная госпитальная сеть отменили плановые операции. Но хорошая новость в том, что, если обратить внимание на текст постановления правительства Украины, мы видим, что не прекращаются ургентные госпитализации, не прекращаются госпитализации и обследования онкологических пациентов. А также там есть такая формулировка, что продолжается лечение в больницах тех пациентов, у которых отсрочка этого лечение может ухудшить их прогноз. Под довольно такую неспецифическую фразу подпадает много пациентов и решения будут рыться на местах. И я предвижу, что будет давление со стороны главных врачей, которые подчинены власти, поскольку власть хочет обеспечить максимум коек", – прокомментировала Екатерина Амосова.

Новости по теме: Коронавирусный фонд превратился в финансирование предвыборной кампании "слуг народа", - Розенко

Напомним, по состоянию на утро 11 ноября в Украине лабораторно подтверждено 489 808 случаев коронавируса. В частности, за последние сутки зафиксировано 10 611 новых случаев COVID-19, выздороветь 6802 пациента, а жертвами болезни стал 191 человек.

Добавим, что с 9 ноября, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. Отныне существуют красная и оранжевая зоны, желтой и зеленой нет. В красной зоне находятся 13 областных центров: Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Кропивницкий, Черновцы и Чернигов.

Кроме этого с 9 ноября больницы не будут проводить плановые операции, а перейдут на лечение ургентных больных (те, которые требуют немедленных действий) и пациентов с COVID-19.