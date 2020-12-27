Преимущественно без осадков: Прогноз погоды в Украине на сегодня

На западе Украины предвидят порывы ветра до 20 метров в секунду

Pixabay.com

В Украине сегодня, 27 декабря, прогнозируется преимущественно сухая погода, а температура воздуха составит от -11 до +3 градусов по Цельсию. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что в воскресенье осадков не предвидится, лишь ночью в южных, восточных и Днепропетровской областях – мокрый снег. При этом в северо-восточных и южных областях на дорогах местами возможна гололедица. По словам синоптиков, ветер сегодня преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, но в западных регионах местами порывы 15-20 м/сек.

Что касается температуры воздуха, то ночью в среднем от 0 до -5 градусов по Цельсию, но в Карпатах и на Закарпатье – от 6 до 11 градусов с отметкой "минус". Днем в воскресенье в Украине прогнозируют от -2 до +3 градусов.

Прогноз погоды на 27 декабря Укргідрометцентр

В столице и Киевской области сегодня без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Днем в Киеве будет около 0 градусов, а в регионе - от 2 мороза до 3 градусов тепла.

Новости по теме: В Карпатах объявили штормовое предупреждение: Туристов просят не идти в горы

Напомним, недавно ученые из Метеорологического бюро Великобритании спрогнозировали, каким будет 2021 год в мире. По их словам, следующий год будет немного прохладнее, но все равно останется одним из шести самых теплых.