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Представительство Зеленского в Крыму обратилось в прокуратуру полуострова относительно продажи "Коктебеля"

Винзавод "Коктебель"

 Facebook/Завод марочных вин "Коктебель"

Общая площадь виноградников составляет 1100 га

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым собрало и передало прокуратуре Автономной Республики Крым и города Севастополя данные о продаже винного завода "Коктебель" властями оккупированного полуострова. Об этом говорится на странице представительства в Facebook

"Из открытых источников информации Представительству Президента Украины в АР Крым стало известно о незаконном проведении оккупационной администрацией Российской Федерации 26 января 2021 года аукциона на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, по результатам которого было незаконно продано имущество предприятия "Коктебель". Победителем аукциона определено ООО "Завод марочных вин Коктебель", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, Представительство Президента Украины в АР Крым просит Прокуратуру АР Крым и города Севастополь в рамках компетенции оказать правовую оценку вышеупомянутой информации или привлечь соответствующие сведения в уже имеющихся уголовных производств.

Следует заметить, что предприятие "Коктебель" является одним из старейших производственных заводов на территории Крымского полуострова. Общая площадь виноградников завода составляет 1100 га, расположенных в Баракольской и Армутлуцких долинах.

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Напомним, на прошлой неделе стало известно, что во временно оккупированном Крыму на аукционе продали винный завод "Коктебель". Его приобрела компания, которая до этого арендовала завод у оккупационных властей. 

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