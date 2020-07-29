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Представительство президента в АР Крым сообщило о кибератаке со стороны российской ФСБ

Российские спецслужбы пытались получить информацию о деятельности украинского Представительства

Imago

Правоохранители обезвредили и устранили целенаправленную кибератаку на Представительство президента Украины в АР Крым, организованную хакерской группировкой, подконтрольной ФСБ России. Об этом сообщила пресс-служба представительства в Фейсбук.

Отмечается, что кибератака была направлена ​​на получение информации о деятельности ведомства. Инцидент выявило Представительство в сотрудничестве со Службой безопасности Украины в АР Крым.

Президентское ведомство отметило, что они совместно с правоохранителями продолжат межведомственное сотрудничество и координацию. Оно должно быть направлено ​​не только на защиту ежедневной работы государственных органов, но и защиту прав и интересов украинских граждан, пострадавших от оккупации.

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Напомним, недавно специалисты СНБО обнаружили угрожающую госбезопасности утечку данных с почти тремя миллионами сайтов с сервиса Cloudflare, который используют для защиты от DDoS и ряда других кибератак. В ведомстве пояснили, что сервис предоставляет сетевые услуги по сокрытию истинных IP-адресов для смягчения DDoS-атак и других аспектов работы служб безопасности в интернете.

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